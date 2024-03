Werkstraf voor dansleraar die meisje misbruikte tijdens de les

Een voormalig dansleraar (61) uit Dongen wordt verdacht van het misbruiken van twee jonge vrouwen tijdens danslessen die hij gaf. De zedenzaken dateren van twintig jaar geleden, maar vrijdag stond de man voor de rechter. Een van de vrouwen die slachtoffer van hem zijn geworden, is Kim Koumans. De Oosterhoutse staat inmiddels bekend als de klokkenluider van seksueel misbruik in de danswereld. Tegen de dansleraar is een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Kim Koumans werd twintig jaar geleden, in 2004, slachtoffer van de man. Hij zou ongevraagd haar borsten, billen en vagina hebben betast. Dat deed hij met zijn vingers en met zijn stijve penis. Het misbruik gebeurde tijdens danslessen in Rijen. Voor het misbruik van Kim eiste justitie een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, voor het geval hij opnieuw de fout in gaat.

Een ander slachtoffer van de man is een meisje van destijds veertien jaar. Hij zou bijna 25 jaar geleden verschillende keren seks met haar hebben gehad op de wc en op een bed in zijn dansschool in Rijen. De vrouw legde huilend een emotionele slachtofferverklaring af in de rechtbank. ”Jij was mijn grootste voorbeeld, maar je bent een vies mannetje en ik hoop dat je gestraft wordt voor wat je mij en anderen hebt aangedaan. Ik mocht niks zeggen tegen mijn ouders over jou en ik krijg nog steeds nachtmerries van je”, zo zei ze onder meer. Ze heeft PTSS opgelopen door wat haar is overkomen en is hiervoor behandeld.

De officier van justitie twijfelt geen moment aan de verklaring van dit slachtoffer, maar omdat die niet door andere bewijzen kan worden ondersteund, zou de man hiervoor vrijgesproken moeten worden.

'Allemaal niet gebeurd'

Het is niet de eerste keer dat de verdachte uit Dongen beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In 2005 werd hij veroordeeld voor ontucht met een ander meisje van veertien uit Rijen, daarvoor kreeg hij een werkstraf van 240 uur en een half jaar cel als hij zich niet aan voorwaarden zou houden. En in 1998 werd een zedenzaak tegen hem geseponeerd.

De man erkent dat hij zich ook wel eens heeft laten 'verleiden door een meisje'. Maar hij ontkent dat hij iets te maken heeft met het misbruik waar hij deze vrijdag voor de rechter kwam. "Waar ik van nu word beschuldigd, dat is allemaal niet gebeurd", zo verklaarde de man voor de rechter.

Hij zei verder zich ook slachtoffer te voelen: "Ik ben bijna doodgeslagen door vriendjes van iemand die aangifte tegen mij heeft gedaan. Verder heeft de politie onterecht een pistool getrokken bij een routinecontrole. Daarna heb ik tien dagen onterecht tussen misdadigers en drugsdealers vastgezeten. Ondertussen zijn mijn ouders overleden en dit alles heeft tot een behoorlijke kras op mijn ziel geleid. Dansles geven blijft mijn passie, maar ik kan het niet meer. Ik zie geen toekomst meer.”

Misstanden danswereld

Klokkenluider Kim Koumans was vrijdag zelf niet aanwezig in de rechtbank. Zij bracht de zaak aan het rollen en stapte als eerste naar de politie. Het andere slachtoffer volgde kort daarna.

Koumans maakt zich al jaren hard voor het aan het licht brengen van misstanden in de danswereld. De oud-danseres is ook het aanspreekpunt voor dansers die vergelijkbare misstanden hebben meegemaakt. Mede dankzij haar bemoeienis begon in januari 2021 een groot onderzoek naar seksueel misbruik in de danswereld.

Het onderzoeksrapport werd vorig jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieruit bleek onder meer dat grensoverschrijdend gedrag op de dansvloer relatief vaak voorkomt. Koumans was blij met de uitkomst, maar sprak ook de hoop uit dat daders niet wegkomen met excuses.

