Majoor Jean-Paul vliegt nu op Gilze-Rijen met de beste helikopter die er is

Op vliegbasis Gilze-Rijen landde donderdagmiddag voor het eerst een Apache Echo. “De beste helikopter ter wereld”, zegt majoor Jean-Paul uit Udenhout trots. Hij mocht de eerste vlucht maken en kijkt nog eens trots achterom. “Ik heb er veel gevlogen, deze blijft toch echt de beste.” In totaal komen er twintig Apache Echo-gevechtshelikopters naar Gilze-Rijen.

Het eerste wat bij de helikopter in het oog springt, is een ronde bol in de vorm van een kaas boven de rotorbladen. Dat is een nieuw radarsysteem, dat zelf doelen kan vinden. Verder zijn de rotorbladen langer, zodat de helikopter wendbaarder is. De rest van de metamorfose zit vooral aan de binnenkant: betere sensoren, sterkere motor. Ook kan de nieuwe Apache makkelijker gegevens uitwisselen en communiceren met bijvoorbeeld grondtroepen.

“Hij is overal voor gemaakt. Van aanvalsmissies tot herkenningsvluchten.”

“De kracht is dat hij overal voor gebruikt kan worden”, legt majoor Jean-Paul uit. “Van aanvalsmissies tot herkenningsvluchten. Hij is overal voor gemaakt, behalve voor het vervoer van mensen natuurlijk.” Al 15 jaar vliegt Jean-Paul (36, 'liever geen achternaam') als helikopterpiloot. Voordat hij met de Apache Echo aan de slag mocht, kreeg hij een maandenlange omscholing. Eerst theorie, toen een simulator en daarna mocht hij vlieguren maken: “Het is niet even de boeken in en we zijn er weer klaar voor. Vliegen met een helikopter is niet zo lastig, maar je moet hem goed en efficiënt kunnen gebruiken, anders vlieg je er maar doelloos mee rond.” Omwonenden van de vliegbasis zullen vooral geïnteresseerd zijn in de rattle noise die de helikopter veroorzaakt: het trillende geluid dat bij sommige buurtbewoners schade oplevert aan hun huizen. Projectleider luitenant-kolonel John de Groot heeft geen goed of slecht nieuws: “We verwachten dat we geen verschil gaan merken, het geluid is ongeveer hetzelfde als bij de oude heli’s. Dus de buurt zal hetzelfde merken.”

"Ik krijg steeds meer waardering voor het werk dat ik doe."