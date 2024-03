Ex-vriendin ook slachtoffer van Gianni de W.: 'Je had macht over mij'

Gianni de W. uit Etten-Leur heeft ook zijn eigen vriendin lastiggevallen en naaktfoto's van haar verspreid. Dat bleek op de derde zittingsdag van het enorme sextortionproces voor de rechtbank in Breda. "Voor mij besta je niet meer", zei ze tegen haar ex die terechtstaat voor afpersing met seksueel getinte foto's en video's.

Het meisje leerde Gianni kennen toen ze 15 was. "De relatie die ik 4,5 jaar lang met jou had, bleek één grote leugen. Je hield niet van mij, je had macht over mij. Daar ging je goed op", zei ze in de rechtbank.

Vreemdgaan

Gianni de W. (25) uit Etten-Leur belaagde haar onder de schuilnamen Bryan en Jaspertje, net zoals vele andere meisjes.. De W. zegt dat hij dat 'voornamelijk uit wantrouwen' deed.

Zijn vriendin had eerder vervelend contact gehad met iemand anders. Hij dacht dat dit contact wederzijds was en dat ze vreemdging, vertelde hij.

Naaktfoto's

Van zijn ex had hij meer dan 1200 seksueel getinte foto's en filmpjes, soms gemaakt zonder dat zij dat wist. Op sociale media plaatste hij naaktfoto's van haar, gaf De W. toe.

Toen zijn apparaten in augustus 2022 in beslag werden genomen, kwam het meisje erachter wat hij had gedaan en beëindigde ze de relatie. "Voor mij besta je niet meer", zei ze in de rechtszaal.

'Misselijk'

Op de derde zittingsdag besprak de rechtbank in Breda elf dossiers van slachtoffers, die veelal minderjarig waren. Vier dossiers werden achter gesloten deuren behandeld, omdat de verdachte toen zelf nog minderjarig was, dus nog geen 18.

De W. kon niet bij alle slachtoffers uitleggen hoe hij aan beelden van hen kwam. Zo ook niet bij een meisje, dat geëmotioneerd vertelde dat ze misselijk wordt van het feit dat ze hem ooit een goede vriend noemde. Zij kent ook andere slachtoffers. "Ik zag wat je mijn beste vriendin aandeed. De oorzaak kwam elk jaar bij mij in de tuin kamperen." De verdachte reageerde dat het hem spijt.

Spanning afreageren

De W. handelde deels uit seksueel genot en vond het fijn controle uit te oefenen over slachtoffers, zei hij eerder. "Het was een manier om spanning en negativiteit af te reageren die ik thuis en op andere plekken heb ervaren." Hij doelde naar eigen zeggen op ruzies thuis, een pestverleden en een nare seksuele ervaring waarover hij nog niets heeft willen zeggen.

De zaak gaat dinsdag verder. Dan komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan bod en ook wordt duidelijker wat er in zijn hoofd omgaat. Een psycholoog en psychiater deden onderzoek. Daarna zal het Openbaar Ministerie een strafeis formuleren.

