Niemand houdt het droog op tweede zittingsdag van Gianni de W.

Meerdere slachtoffers van Gianni de W. uit Etten-Leur werden tot zelfmoordgedachten gedreven. Dat blijkt woensdag op de tweede zittingsdag. Hij perste honderden meisjes af met naaktfoto’s en -video’s. Het contact begon altijd onschuldig, met gezellig chatten, maar eindige soms met meisjes die niet meer wilden leven. De W. negeerde de wanhoop van die meisjes. “Stop met gezeik en zielig doen,” stuurde hij naar een van zijn slachtoffers. Ook op deze tweede dag van de enorme ontuchtzaak waren de verhalen zo verdrietig dat bijna niemand het droog hield.

Meerdere meisjes lieten hun verhaal voorlezen in de rechtbank in Breda. Zo ook 'Meisje 8'. Ze schrijft over de hel waarin ze belandde door 'Bryan', zoals Gianni de W. zich online noemde. "Als ik in slaap gevallen was, kwam dat omdat ik uitgeput was van het huilen. Ik viel in slaap in de klas. Ik had al geen gemakkelijke tijd op de middelbare en jij maakte het nog erger. Je hebt me een deel van mijn leven afgenomen en me helemaal kapot gemaakt."

Naaktfoto's

Eind 2020 zocht 'Bryan' contact met haar via social media. Zij was 17 jaar, hij 21. Voor ze het wist waren ze 'vrienden'. Hij verleidde haar door geld te beloven in ruil voor spannende foto's. Maar al snel veranderde zijn toon. 'Bryan' dreigde die foto's door te sturen naar haar vrienden, tenzij ze naaktfoto's naar hem stuurde. Dat deed ze, vol angst, schaamte en met tegenzin. "Laat me gaan", chatte ze naar Gianni. Die reageerde met: “Wat heb ik daaraan als je zelf net zegt voor de trein te willen springen?”

Het was een van de elf schokkende verhalen die werden voorgelezen. Er waren maar een paar slachtoffers bij de rechtszaak. De meesten konden het niet aan.

Depressief

Een ander slachtoffer was 16 jaar oud toen Gianni haar online verleidde foto's te sturen. Het begon met een bikinifoto. Voor ze het wist liep het uit de hand en werd ze gedwongen om een video te maken waarin ze seks had met haar vriendje. Het meisje werd depressief. "Ik dacht toen veel aan zelfdoding. Ik heb mezelf gesneden". De W. stuurde terug: "stop met gezeik en zielig doen". Hij zei dat ze een hoer was.

Ook een 14-jarig meisje was de wanhoop nabij. "Ik heb overwogen om mezelf het leven te ontnemen", schreef ze. "Nu gaat het goed, ik ben weer mezelf."

Lustobjecten

Volgens de rechters leek het wel alsof Gianni de meisjes bestuurde. Hij is een fanatieke gamer. Maar Gianni vond het geen spel.

Ze vroegen ook hoe Gianni naar vrouwen keek. Zag hij ze als lustobjecten of marionetten? "Ik hield totaal geen rekening met hun gevoel", gaf de verdachte toe. Later voegde hij daar aan toe: "Ik wil nooit meer zijn zoals Bryan en Jaspertje".

Tiran

De W. bood ook woensdag in alle zaken steeds maar weer zijn excuses aan. "Ik heb me echt als een tiran gedragen. Een monster." Hij brak uiteindelijk. "Ik begrijp niet hoe ik zo hard hebben kunnen zijn, sorry." Achterin de zaal huilde ook een van de slachtoffers.

De rechtbankvoorzitter blikte terug op de negentien slachtofferzaken die tot nu toe behandeld zijn. "We waren bang voor lopendebandwerk. Maar ieder meisje heeft een eigen verhaal. Dat raakt me... Sorry", zei de rechtbankvoorzitter met trillende stem. Ook hij schoot even vol.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

