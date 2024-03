Fans staan hele dag in de rij en hopen dat Joost Klein zijn Europapa zingt

Fans van Joost Klein staan donderdagmiddag urenlang in de rij bij poppodium 013 in Tilburg. Daar geeft de zanger zijn eerste concert sinds zijn songfestivalnummer Europapa is verschenen. De verwachtingen onder de fans zijn dan ook hooggespannen. "Het speciale aan Joost is dat hij de energie van tien man heeft."

Hoewel Joost Klein pas om acht uur optreedt, verzamelden de eerste fans zich al tegen het einde van de ochtend in de rij bij poppodium 013. Een van de grote fans is Mae (19) uit Eindhoven. Zij is een trouwe bezoeker van de concerten van Klein. "Vanavond is de zeventiende show die ik van hem zie.", vertelt ze. "Ik weet niet precies wat die man met me doet. Hij heeft de energie van tien man en is een echte live-artiest."

Drie meiden stonden zelfs al vanaf half elf bij het poppodium. "We hadden nog van alles te regelen. In de rij staan vinden we ook leuk. We hebben al zin om naar binnen te gaan", zegt een meisje uit Oss.