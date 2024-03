Marechaussee mishandelt collega's na avond stappen: 100 uur werkstraf

Een marechaussee uit Tilburg heeft een werkstraf van 100 uur gekregen, omdat hij in juni vorig jaar bij Oirschot drie collega’s heeft mishandeld. De militaire rechtbank in Arnhem heeft dit bepaald. De explosie van geweld ontstond na een avondje uit met een groep leden van de Koninklijke Marechaussee van de kazerne in Oirschot. Hierbij vloeide de drank rijkelijk.

Twee slachtoffers, met wie de Tilburger van 25 overigens goed bevriend was, raakten zo gewond dat ze sindsdien niet meer normaal kunnen functioneren. De derde marechaussee liep amper letsel op.

De vier marechaussees waren met negen andere collega’s een avondje gaan stappen. Nadat ze hadden ingedronken, waren ze de stad in gegaan. Op de terugweg met een busje, waarin eigenlijk maar plaats was voor acht personen, ontstond een vervelende stemming. Tijdens de zitting, twee weken geleden, werd niet duidelijk waarom die sfeer was omgeslagen. De Tilburger had zich tijdens de hele trip al vervelend gedragen, zei een collega. De marechaussee ergerde zich juist aan zijn kameraden, zo verklaarde hij zelf. Op een bepaald moment was de irritatie zo hoog opgelopen dat hij één vrouwelijke marechaussee sloeg en een ander een aantal klappen in haar gezicht gaf.

Nadat de chauffeur, die als enige van het gezelschap niet had gedronken, het busje tot stilstand had gebracht, ging de Tilburger buiten opnieuw door het lint. Hij wist dat zijn beste maat last had van zijn knie, toch gaf hij er volgens de rechter klappen op. Die waren zo hard dat een nieuwe kruisbandoperatie nodig is en dat hij niet meer kan voetballen.

'Ooit normaal functioneren?'

Ook vroeg het slachtoffer zich tijdens de zitting af of hij als marechaussee ooit nog wel optimaal zou kunnen functioneren. Zijn vrouwelijke collega maakt zich eveneens ernstig zorgen over haar toekomst: de vuistslagen in haar gezicht dreunen nog steeds na. Beiden vroegen zich af waarom de Tilburger, met wie ze het goed konden vinden, zo tekeer was gegaan. De man kon er geen helder antwoord op geven. Hij zei wel dat hij met hen meeleeft: “Ze waren super goede vrienden en collega's. Ik vind dit heel erg.”

De rechter vindt dat de Tilburger door zijn gedrag het blindelings vertrouwen, dat bij Defensie vooropstaat, heeft aangetast. Ook werd bepaald dat hij nog eens 40 uur werkstraf krijgt wanneer hij het komend jaar weer in de fout gaat. Verder moet hij zich onder toezicht van de reclassering plaatsen. De officier van jusitie had 180 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk, geëist met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank straft hem iets zwaarder om hiermee duidelijk te maken dat hij 'vooral moet voelen' wat hij heeft aangericht. Hij heeft al, op eigen initiatief, en met succes een agressietraining gevolgd.

Het ministerie van Defensie heeft hem overigens al per 1 februari ontslagen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Marechaussee deelt zware klappen uit aan collega's: werkstraf geëist