'De natuur heeft geen trekker', daarom speelt Ellen de groene aanjager

Na de Provinciale Statenverkiezingen van een jaar geleden kreeg Brabant een college met alle linkse partijen, maar zonder de Partij voor de Dieren (PvdD). Die gaat niet passief langs de zijlijn staan, maar blijft naar eigen zeggen de rol aannemen van groene aanjager. Volgens fractievoorzitter Ellen Putman lukt dat prima.

Het was een hectisch jaar voor de politiek. Winnaar BBB verpestte op het laatste moment de Brabantse formatie. Landelijk PvdD-partijleider Esther Ouwehand werd bijna afgezet. En bij vervroegde Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV de grootste. 'De Dieren' leden voor het eerst sinds de oprichting zetelverlies.

Aanjagen

Dat alles lijkt de tweekoppige fractie allemaal niet de moed uit de schoenen te hebben genomen. "Of we nu één of twee of meer zetels hebben. Wij weten waar we voor staan: natuur, milieu en dieren", zegt Putman.

Afgelopen jaar diende de Partij voor de Dieren 28 schriftelijke vragen en 15 moties in. Daarmee behoort de fractie tot de kopgroep. Het grootste deel van de moties sneuvelde. Jammer, maar niet erg, vindt Putman. "We willen andere partijen aan het denken zetten. Wij maken bijvoorbeeld een punt van de plastic flesjes. Maar nu wij in plaats van een plastic flesje een kannetje water krijgen, willen andere partijen dat ook."

Groter resultaat was er voor de Faunaopvang Brabant, de stichting van vier wildopvangcentra. "Ze zitten enorm krap bij kas omdat de provincie er weinig geld voor over heeft", vertelt Putman. "Wij hebben dat lang aangekaart en inmiddels is er voor de komende vier jaar 600.000 euro vrijgemaakt."

Niet buigen

Een rol in de oppositie of in de coalitie maakt voor haar ook niet zoveel uit. "Het gaat ons niet om macht, maar om invloed. Wij doen waar we goed in zijn: aanjagen en thema’s op de kaart zetten. En ik kan met de coalitiepartijen prima samenwerken. Wij buigen alleen niet op onze kernwaarden, dat is misschien moeilijk voor sommige partijen."