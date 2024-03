Gezin moet huis uit nadat drugslab wordt ontdekt in Bosschenhoofd

De ontdekking van een drugslab in Bosschenhoofd is voor een gezin uitgelopen op een nachtmerrie. De burgemeester besloot meteen de drugsloods én hun huis ernaast te sluiten. Terwijl specialisten het drugslab leeghaalden, ontruimde het gezin met spoed hun huis. "Ik vind het zielig voor de kinderen", zegt een jongetje op straat.

Donderdagavond viel een zwaarbewapend arrestatieteam het lab binnen aan de Pastoor van Breugelstraat, aan de rand van Bosschenhoofd. Het zat verstopt achter in een bedrijfspand. Daar stond een grote ketel te pruttelen met MDMA, de werkzame stof van xtc-pillen. De bewoner (39) van het huis ernaast, hetzelfde adres, werd in de boeien geslagen.

Monsters

Op deze vrijdag is er onderzoek en ontmanteling. Experts van de politie gieten vaten leeg, nemen monsters, leggen sporen vast en maken foto's. Buurtbewoners fietsen langs en blijven even staan. Ze hebben het allemaal over vriendelijke mensen die er al lang woonden. Een gezin met twee kinderen, van wie vermoedelijk pa dus nu vast zit.

Smurrie

Een vorkheftruck haalt hele pallets met spullen uit het lab. Vaten, jerrycans, buizen en gasflessen. Maar ook acht grote vrieskisten met bruine smurrie aan de zijkant. "Voor de kristallisatie van MDMA", zegt een specialist van de politie. "Die kristallen malen ze en mengen ze het met andere stoffen en dan slaan ze er ergens anders xtc-pillen van."

In de loop van de middag worden de eerste vrachtwagentrailers gevuld met spullen uit het lab. De pandeigenaar komt met ontzetting op zijn gezicht kijken en vreest de gevolgen. Die worden snel duidelijk als een busje van handhaving parkeert. Drie lopen naar de voordeur van de woning. Een vrouw doet open en kijkt ernstig. En er volgt een lang gesprek aan de deur. Ze is even weg en komt weer terug, druk bellend. Zichtbaar van slag. Foute boel.

Kinderen

De school is uit in het dorp. Kinderen willen afspreken maar lopen op de afzetting uit. "Ik vind het heel erg voor ze", zegt een van hen. Ze zijn onder de indruk. "Zo'n drugslab kan ontploffen", zegt een jongetje. Een moeder komt haar zoon halen, ze vindt het maar niks.

Een paar auto's rijden het erf op, nog tijdens de ontmanteling. Dat zorgt voor lichte irritatie bij de ontmantelingsploeg, want het wordt wel erg druk ineens. De bewoonster die eerder in gesprek was met handhaving, komt met een reiskoffer naar buiten en legt die in de auto. Een jongen loopt erachteraan met schoolspullen in een grote plastic bak. Het gezin lijkt te vertrekken.

Stofzuiger

Navraag bij de gemeente Halderberge leert dat de burgemeester alles per direct sluit. Zes maanden voor de loods. Drie maanden voor het woonhuis.

Burgemeesters willen hiermee een krachtig signaal afgeven. Dit is het derde drugslab in een jaar tijd binnen de gemeentegrenzen. Bewoners kunnen uitzetting terugdraaien via een rechtszaak.

Intussen halen specialisten de twee ketels weg van het lab, eentje van duizend liter. Alles verdwijnt in de vrachtwagen. De bewoonster kruist het pad van de vorkheftruck met nog een koffer. Een man zet een stofzuiger in zijn achterbak. Er volgt ook een wasmachine. En een grote televisie. Uit het huis komt een jongen met een elektrische step. Hij zoeft weg, het dorp in.

Een grote groep kinderen staat aan de overkant te kijken. "Ik vind het zielig voor de kinderen", zegt een jongetje op straat. Ambtenaren van de gemeenten lopen met hoge hekken en plaatsen die rond de loods. Verboden toegang.

Waar het gezin uit Bosschenhoofd naartoe is, is onbekend.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Xtc-lab ontdekt in loods achter huis, twee mannen opgepakt