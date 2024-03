Fatale steekpartij Mierlo: kinderen kwamen mogelijk tussenbeide

De kinderen die zaterdag gewond raakten bij een steekpartij in Mierlo, kwamen mogelijk tussenbeide toen ze probeerden te voorkomen dat de vrouw gedood werd. Volgens de politie lijkt dat 'een logische conclusie', maar onderzoek moet uitwijzen of dat werkelijk zo is.

Rond tien voor zes 's avonds werd een 35-jarige vrouw aan de Heer van Rodestraat zaterdag neergestoken door haar partner. Vijf kinderen tussen de 6 en 20 jaar oud raakten gewond. De vrouw was al dood toen agenten bij het huis kwamen. Ze lag op straat.

"We onderzoeken ook nog of de ruzie in het huis is begonnen en zich heeft verplaatst naar de straat of dat alles buiten is gebeurd", zegt een politiewoordvoerder. "De kinderen zijn getraumatiseerd door het incident."

De kinderen worden daarom in het ziekenhuis afgeschermd, waardoor ook veel dingen voor de politie onduidelijk zijn. Zo kan de politie niet zeggen hoeveel kinderen gewond raakten en hoe ernstig hun verwondingen zijn. Ook is onbekend of alle kinderen van de man en de vrouw samen zijn of dat het om een samengesteld gezin gaat.

De man werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen.

