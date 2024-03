Vechten tegen leegstand: lokale ondernemers krijgen plekje in de binnenstad

In Roosendaal wordt hard gevochten tegen de leegstand in het centrum. Dankzij het project VOLOP krijgen lokale ondernemers de kans om tijdelijk in een pand in de binnenstad te trekken. Lege winkelstraten worden zo weer omgetoverd tot een bruisend centrum. En daar blijkt veel interesse voor te zijn. "Van een kunstgalerij tot escaperoom: meer dan 120 initiatieven hebben zich aangemeld voor het project", weet wethouder Sanneke Vermeulen.

In een pand aan de Nieuwe Markt brandt sinds kort weer licht. Het gebouw, dat eerst dienst deed als uitzendbureau, stond lange tijd leeg. Maar nu zitten ondernemers Alisha van Meer en Sandra de Clercq er met hun initiatief ASO Entertainment. "Dit wordt een creatieve ruimte, waarmee we mensen uit de dagelijkse sleur trekken", vertelt Van Meer. Het tweetal stond eerder op festivals en gaf workshops in een caravan. Nu zitten ze plotseling midden in het centrum. Ze betalen alleen gas, water en licht en mogen in ieder geval tot september gebruikmaken van het gebouw. "Als beginnend ondernemer hadden we dit nooit kunnen betalen. We zijn hier heel blij mee. Dit is een unieke kans om te laten zien wie we zijn."

"We zoeken naar een win-winsituatie."

Ze hebben de plek te danken aan VOLOP, een project dat leegstand tegengaat in Brabantse steden. Het project zorgt ervoor dat lokale initiatieven tijdelijk in lege winkels in het centrum kunnen komen te zitten. Lege winkelstraten moeten zo weer tot leven komen. Dit werd eerder al gedaan in Den Bosch, Oss, Helmond en Waalwijk. Maruja Gutierrez is eigenaar van VOLOP en leidt het project in Roosendaal. "Ik ga op pad om vastgoedeigenaren van de leegstaande panden te leren kennen, te begrijpen wat hun belang is en ze ervan te overtuigen dat het goed is voor de stad als hun panden niet leeg staan", legt ze uit. "Aan de andere kant kijk ik welke lokale initiatieven er zijn. Die twee verbind ik vervolgens met elkaar." De panden worden zo gevuld en ondernemers krijgen de kans om zichzelf te laten zien. Hoe dat er precies uit komt te zien, verschilt volgens Gutierrez per geval. "We zoeken naar een win-winsituatie. Sommige ondernemers zoeken bijvoorbeeld iets voor twee maanden. Daar zoek ik dan het juiste pand bij." Ook over de huur worden afspraken gemaakt. "Sommigen gaan bijvoorbeeld meer huur betalen als hun concept aan blijkt te slaan. Anderen betalen alleen gas, water en licht", vertelt de projectleider.

"Dat maakt me een blije wethouder."