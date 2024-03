1 op de 3 verkeersdoden droeg geen autogordel, campagne moet ogen openen

Het is met één klik gepiept, maar nog altijd draagt niet iedereen zijn gordel tijdens het rijden. En dat kan je je leven kosten. Want opvallend veel mensen die overlijden bij een auto-ongeluk droegen geen gordel, zo bleek de afgelopen jaren. De provincie komt daarom samen met de politie en het Openbaar Ministerie in actie. Met een nieuwe campagne hopen ze bestuurders wakker te schudden en meer doden te voorkomen.

Jarenlang daalde het aantal verkeersdoden, maar in 2018 en 2019 waren dat er voor het eerst weer meer. De provincie startte daarom een onderzoek om erachter te komen wat de oorzaak daarvan kon zijn. Er waren verschillende uitkomsten, maar een van de opvallendste was het dragen van de gordel. Of beter gezegd, het níet dragen van een veiligheidsgordel. Van alle automobilisten die in 2019 overleden bij een ongeluk, had ruim dertig procent geen gordel om. Er zijn geen recente cijfers over het aantal dodelijke ongelukken waarbij mensen geen gordel droegen. Maar vorig jaar vielen er in Brabant 140 verkeersdoden en daarmee is onze provincie koploper. "Dat komt niet alleen door het niet dragen van een gordel", legt gedeputeerde Stijn Smeulders uit. "Ook de afleiding door de smartphone veroorzaakt ongelukken. Bovendien is het almaar drukker op de weg."

"Deze cijfers wegen zo zwaar dat we nu actie ondernemen."

Hij ziet genoeg reden om een nieuwe campagne te starten die zich richt op het dragen van de autogordel. "We denken niet dat 2019 een bijzonder jaar was. Ook nu nog zullen veel mensen geen gordel dragen. En dit vonden we zo’n zwaarwegende cijfers, dat we nu actie ondernemen."



In parkeergarages, bij benzinestations, in bushokjes en op andere plekken langs de weg zie je vanaf nu iedere keer dezelfde boodschap langskomen: ‘Eén klik, twee keer zo veilig'. Want draag je een gordel in de auto, dan is de kans twee keer zo groot dat je een ongeluk overleeft, onderzocht de stichting verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV). Als je voorin de auto een driepuntsgordel draagt, neemt de kans op ernstig letsel of een dodelijk ongeluk met 60 procent af. Zit je op de achterbank in de auto met de gordel om? Dan heb je 44 procent meer kans om een ongeluk te overleven.

"Die slimme camera's kunnen hiervoor ook prima gebruikt worden."