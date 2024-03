112-nieuws: 23 kilo illegaal vuurwerk gevonden • meerdere ongelukken A58

12.50

In een huis aan de Braakstraat in Oss woedde vanochtend brand. De politie was als eerste aanwezig. Omdat niet duidelijk was of er nog iemand in het vrijstaande huis was, sloegen agenten een ruit aan de achterkant in om binnen te komen. De brandweer wist dit niet en ramde toen zij aankwam de voordeur open. In de keuken bleek een pannetje droog gekookt te zijn. Dit veroorzaakte veel rook. In het huis bleek niemand aanwezig te zijn.