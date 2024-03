Opnieuw aanslag op coffeeshop, twee weken verplicht extra beveiliging

De eigenaar van coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg moet van de burgemeester de komende twee weken verplicht 24 uur per dag beveiligers inhuren, die een oogje in het zeil houden. Op deze manier wil de gemeente de rust in de wijk terugbrengen.

De coffeeshop werd zaterdagavond rond tien uur beschoten. De zaak was op dat moment gesloten. De twee daders sloegen op de vlucht. De coffeeshop was al vrijwillig door de eigenaar gesloten nadat afgelopen dinsdagnacht een molotovcocktail op de stoep en tegen de gevel terecht kwam. De brandbom vatte toen geen vlam. Ook toen gingen de daders ervandoor. De coffeeshop aan de Gasthuisring is in twee jaar tijd al zeven keer doelwit geweest van beschietingen, brandbommen en molotovcocktails. Er werd zelfs een handgranaat achtergelaten. Aanslagen

Caza is al meerdere keren gedwongen gesloten door de gemeente Tilburg na enkele aanslagen. De coffeeshophouder denkt dat de eigenaar van het pand van hem af wil en te maken heeft met de aanslagen. De politie heeft nog steeds niemand aangehouden.