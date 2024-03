Schaar redde juwelier tijdens heftige overval: politie zoekt drie daders

De politie heeft maandag beelden naar buiten gebracht van een gewapende overval op een juwelier in Roosendaal. Op de beelden is te zien hoe drie mannen met bruut geweld juwelierszaak Goldmine binnenstormen. Ze halen de ene na de andere vitrine leeg en hakken met een machete, een soort kapmes, en een klauwhamer op de eigenaar in. De overval gebeurde bijna twee jaar geleden, maar de daders zijn nog altijd spoorloos. In Bureau Brabant deed de eigenaar van de zaak maandag zijn verhaal.

Yahya Bahcecioglu kreeg op 11 mei 2022 de schrik van zijn leven. Er werd aangebeld bij zijn juwelierszaak en met een knop achter de balie opende hij de voordeur. In plaats van een klant, renden op dat moment twee gemaskerde mannen zijn zaak binnen. En vervolgens zag Bahcecioglu in minder dan dertig seconden zijn levenswerk vernield worden. Met een machete sloegen de overvallers om zich heen. “Ik keek om me heen en zag overal glas, kapotte vitrines en sieraden. Ik dacht, wat maak ik nu mee”, vertelt Bahcecioglu in Bureau Brabant. Op camerabeelden is te zien dat de eigenaar in totale paniek op en neer rent. “Die man zwaaide met zijn zwaard heen en weer en ik wist niet wat ik moest doen”, zegt hij. Intussen richtte een derde handlanger een wapen op mensen die op straat lopen. Zij hadden het idee dat ze letterlijk voor hun leven moesten rennen, want er klonken schoten. Binnen moest de eigenaar het ontgelden. De overvallers wisten Bahcecioglu met de machete op zijn vingers te raken en met de hamer troffen ze zijn schouder.

"Die schaar heeft ze tegengehouden.”

“Ik besloot een prullenbak naar hun hoofd te gooien”, vertelt de juwelier. Vervolgens pakte hij een schaar van de balie. “Ze dachten dat ik een mes had ofzo, dus toen stopten ze en liepen ze weg. Die schaar heeft ze tegengehouden.” In een halve minuut maakten de overvallers meer dan tweehonderd ringen buit. “Ik ging er achteraan om te zien welke kant ze op zouden gaan”, vertelt de eigenaar. “Een van die mannen sloeg toen nog met het zwaard op het raam van de voordeur.” Een deel van de sieraden verloren de overvallers op straat. De daders vluchtten op twee scooters. Met hun bivakmutsen nog op reden ze met hoge snelheid de Laan van Brabant in. Twintig minuten na de overval vond de politie de twee scooters in het buitengebied, waar ze in brand waren gestoken. Bijna twee jaar na de overval zijn de daders nog altijd niet gevonden. De politie roept getuigen opnieuw op zich te melden. De eigenaar van de zaak vertelde zijn verhaal in Bureau Brabant:

Wachten op privacy instellingen...