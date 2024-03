Korporaal vrijgesproken van ontucht: 'Einde aan lange lijdensweg'

Een korporaal van 27 uit Gemert is vrijgesproken van het onder dwang plegen van ontucht met een vrouwelijke collega op Vliegbasis Volkel. De militaire kamer bij de rechtbank in Arnhem heeft dit bepaald. Volgens de rechter gingen de twee al langere tijd op een 'zeer vrije manier' met elkaar om en kon de man niet weten dat zijn collega ineens vond dat hij te ver was gegaan.

De militair uit Gemert heeft in november 2022 zijn heupen en penis tegen het schaambeen van de vrouw aangeduwd en is daarna tegen haar 'aangereden'. Dat was althans de lezing van het Openbaar Ministerie (OM), dat 70 uur werkstraf eiste. Sinds die 'ontucht' is de korporaal voorlopig geschorst.

Het gebeurde in de kantine van de vliegbasis waar het wel vaker uit de hand liep, zo verklaarde de korporaal. Collega’s kenden nauwelijks grenzen, maakten over en weer seksueel getinte opmerkingen en grepen elkaar geregeld van voor of achter in hun edele delen.

Dit was er al vanaf zijn indiensttreding de cultuur, vertelde de man uit Gemert. Ook het slachtoffer uit Amsterdam liet zich op dit gebied niet onbetuigd.

Aanschuren en dansen

Uit hun verklaringen en die van getuigen concludeert de rechter dat de twee 'elkaar met regelmaat en met wederzijdse instemming op verschillende plekken aanraakten, zoals de billen en/of geslachtsdelen'.

Dat gebeurde terwijl zij tegen elkaar aanschuurden of dansten. En, zo voegt de rechter eraan toe, dit was klaarblijkelijk de norm voor het team van de korporaal en het slachtoffer.

De man uit Gemert had niet kunnen weten of aanvoelen dat de bevriende collega het nu opeens vervelend vond. Van dwang is dan ook geen sprake geweest, zo stelde de rechter. De korporaal werd dus vrijgesproken en hoeft de vrouw evenmin een schadevergoeding te betalen.

Zorgelijk gedrag

De rechter stond in de uitspraak stil bij de schaamteloze sfeer op de vliegbasis. Hij vindt het zorgelijk dat binnen het team van de twee militairen heel anders over omgaan met elkaar wordt gedacht dan wat 'normaal' is in de maatschappij. Ook worden collega’s niet op elkaars onprofessionele gedrag aangesproken.

Binnen de krijgsmacht wordt veel aandacht besteed aan een sociaal veilige werk- en leefomgeving, maar die lijkt in het genoemde team ver te zoeken, zo stelde de rechter vast.

OM kan nog in beroep gaan

De advocaat van de korporaal laat weten dat zijn cliënt blij en opgelucht is met de uitspraak, omdat er eindelijk een eind is gekomen aan een lijdensweg van anderhalf jaar. Maar ze willen ook niet te vroeg juichen, omdat het OM nog in beroep kan gaan.

