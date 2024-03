Jongen (15) gewond bij schietpartij: twee Bosschenaren opgepakt

Twee Bosschenaren (24 en 26) zijn aangehouden na een schietpartij in hun stad afgelopen donderdag. Bij de schietpartij raakte een 15-jarige jongen uit Etten-Leur zwaargewond.

De 26-jarige verdachte werd zondag al thuis opgepakt en de 24-jarige medeverdachte dinsdagochtend in zijn huis. Tijdens de twee huiszoekingen werd een vermoedelijk vuurwapen gevonden. Dit is door de politie meegenomen en het wordt verder op sporen onderzocht.

Afspraak

De jongen uit Etten-Leur die zwaargewond raakte, is volgens de politie 'inmiddels aan de beterende hand'. De schietpartij aan de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch ontstond na een afspraak.

"Wat uiteindelijk de exacte achtergrond of aanleiding was van de schietpartij is nog altijd onderwerp van onderzoek", laat de politie weten. De verdachten zullen nog worden gehoord over hun vermoedelijk rol bij de zaak.

Schietpartij bij park

De politie kreeg donderdagavond kort voor negen uur ’s avonds een melding over een jongen met een schotwond aan de Van Grobbendoncklaan, bij de ingang van het Prins Hendrikpark.

Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De jongen werd zwaargewond, onder begeleiding van een trauma-arts, naar het ziekenhuis gebracht. Hij was donderdag al niet meer in levensgevaar.

Beelden van het onderzoek na de schietpartij: