Tiener (14) neergestoken in Eindhoven, verdachte (59) aangehouden

Een 14-jarige jongen is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in Eindhoven. Dat gebeurde ter hoogte van de Bisschop Bekkerslaan en de Genovevalaan. Kort na de steekpartij werd een verdachte aangehouden, zo laat de politie weten.

Het gaat om een 59-jarige man uit Eindhoven, die in de buurt woont. Hij is bekend bij zijn buurtbewoners, bij wie hij te boek stond als een vriendelijke en drukke man, die vaak zijn honden uitliet.

Ook nu was hij zijn hond aan het uitlaten, toen hij uit het niets op een 14-jarige jongen in ging steken. Hij had een groot mes bij zich, ter grootte van een broodmes. Een verdere aanleiding is niet bekend.

Een voorbijganger alarmeerde de politie, waarna de hulpdiensten zich over het slachtoffer ontfermden.

De verdachte kon snel na de steekpartij op basis van een goed signalement worden aangehouden op de Echternachlaan. Dat is in de buurt van de plek waar de 14-jarige werd neergestoken.