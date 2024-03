Juf Maria is 100 en honderden oud-leerlingen komen haar feliciteren

Zelf had ze overdag haar honderdste verjaardag in kleine kring gevierd. De verrassing voor juf Maria Rijken uit Hooge Mierde was dan ook extra groot toen zeshonderd oud-leerlingen dinsdagavond speciaal voor haar een groot feest hadden georganiseerd. "Ik had nog zo gezegd geen burgemeester, geen handen en geen kinderen", wist de jarige uit te brengen toen ze was bijgekomen van de schrik.

De manege van het paardenbedrijf van de beroemde familie Bartels-Schellekens in Hooge Mierde, waar Maria sinds jaar en dag in een aanleunwoning woont, was speciaal voor de gelegenheid omgetoverd tot feestlocatie. Met open mond en vol verbazing keek Maria de zaal in naar de zeshonderd gezichten die ze stuk voor stuk in de klas had gehad.

Veel van de oud-leerlingen wonen nog in de buurt, maar er was er ook een die speciaal voor juf Maria uit Duitsland was gekomen. Toch een rit van enkele uren met de auto. "Ik wilde er absoluut bij zijn vandaag, want honderd jaar worden en dan allemaal weer bij elkaar komen is heel bijzonder." Ton van Gisbergen (76) weet nog dat hij heel erg moest wennen bij Maria in de klas: "We moesten vaak met onze armen over elkaar zitten en dat was ik helemaal niet gewend. Wij wilden gewoon buiten spelen. Maria was soms best wel streng."

Fons Verspaandonk (85) was in 1945 een van de eerste leerlingen die Maria in de klas kregen. "Ze was streng maar rechtvaardig", denkt Fons terug aan die tijd.

Voor het feestvarken haar entree maakte, was het vooral herinneringen ophalen aan de tijd dat juf Maria nog voor de klas stond. Haar hele werkzame leven was ze leerkracht op de lagere school in Hooge Mierde. Dezelfde school waar haar vader schoolhoofd van was.

"Toen ik in de eerste klas bij Maria zat, besloot ik dat ik ook juf wilde worden", vertelt Sjan van de Borne. "Later voor de klas heb ik het wel anders gedaan. Maar ik heb goede herinneringen aan haar." Het belangrijkste van de dag noemt Barteld Hartstra het 'dat onze juf vandaag honderd wordt'. "Maar het is natuurlijk ook een reünie", verwoordt hij zijn gevoel. "Het was een kleine, warme school met fijne docenten. Toen een van mijn zussen naar de tandarts moest, is juf Maria Rijken met haar in de bus mee naar Tilburg gegaan", weet Barteld zich nog te herinneren.

Maria was niet alleen juf. In 1959 stond ze ook aan de wieg van de Rooms Katholieke Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden, zoals het destijds nog heette. Ruim veertig jaar later ontving ze een onderscheiding voor haar werk voor de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). En op 21 maart krijgt Maria van de gemeente Reusel-de Mierden een bankje aangeboden voor haar verdiensten.