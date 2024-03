Man (19) gooit nitraat naar agent: 'Het was een dom grapje'

Een domme, stomme actie. Een man van negentien uit Rosmalen trok dinsdagmiddag al snel het boetekleed aan toen hij voor de politierechter in Den Bosch stond. Hij moest zich hier verantwoorden, omdat hij begin januari in Den Bosch bewust een illegale nitraatbom zou hebben gegooid naar een agent. Niemand raakte gewond, maar dat had zomaar anders uit kunnen pakken.

De politierechter nam het hoog op, ook omdat de man veel had gedronken. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur voor een 'poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel' bij een agent. Ook moet hij de agent, die enkele meters van het ontplofte vuurwerk stond, een schadevergoeding betalen van 250 euro. Het was druk, die nacht van 6 op 7 januari op de Parade in Den Bosch. Cafés en andere gelegenheden gingen dicht en het uitgaanspubliek was op weg naar huis. Ook waren er veel agenten op de been.

"De agent is gaan twijfelen of het dit waard is."

De sfeer was rumoerig en er werd wat vuurwerk gegooid. Op een bepaald moment werd een agent door een collega gewaarschuwd: "Pas op, er wordt vuurwerk naar je gegooid." De brigadier zag enkele seconden later iets brandbaars vlakbij hem neerkomen, hoorde een gigantische knal en voelde een schokgolf door zijn lichaam. "Gelukkig droeg hij gehoorbescherming, waardoor hij geen schade opliep, maar", zo vertelde de officier van justitie, “hij is wel gaan twijfelen of het dit waard is.” Tijdens de behandeling bij de politierechter vertelde de man uit Rosmalen dat hij die dag thuis was gekomen van een weekje wintersport met zijn familie. ’s Avonds was hij nog met zijn vrienden uitgegaan, waarbij hij een jas droeg waarin een nitraatbom zat die was overgebleven van Oud en Nieuw. Daar zou hij pas later achter zijn gekomen. Het vuurwerk zou niet bewust zijn meegenomen, laat staan, zo beweerde hij, met opzet naar iemand zijn gegooid. "Ik zag een open ruimte en gooide de bom die kant op", zei de man tegenover de rechter. "Ik heb die agent of een politiebusje niet gezien. Ik had ook totaal niet de intentie om dat nitraatje in de richting van iemand en zeker niet iemand van de politie te gooien. Die mensen moeten vaak in het heetst van de strijd in actie komen en als ik problemen heb, dan vraag ik hen graag om hulp."

"Ik denk dat het een heel dom en stom grapje was, onder invloed van alcohol."