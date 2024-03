Tip bezorgde moeder bracht link tussen Benno L. en Hans-Peter aan het licht

De voor zedenzaken veroordeelde zwemleraar Benno L. verhuisde na het uitzitten van zijn straf naar Duitsland. Daar ging hij opnieuw in de fout. Dat onthulde Panorama in samenwerking met internetplatform Vrije Vogels van Sven van der Meulen. De inmiddels 74-jarige L. is vorig jaar in Duitsland veroordeeld tot negen jaar cel voor het misbruiken van minderjarige meisjes. De link tussen beide zaken, werd per toeval gelegd.

"Ik kreeg een tip van een bezorgde moeder. Zij herkende Benno L. via een filmpje op YouTube als haar buurtgenoot", vertelt Sven van der Meulen woensdagochtend in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Volgens Van der Meulen is Benno L. na de ophef in Nederland naar Duitsland gevlucht. "Waarschijnlijk met de gedachte daar wat rustiger te kunnen gaan leven. Daar heeft hij zich ook een andere naam aangemeten: Hans-Peter. In de praktijk is hij doorgegaan met het misbruik."

Benno L. komt oorspronkelijk uit Den Bosch, waar hij zwemles gaf. Vijftien jaar geleden bleek dat hij zich had vergrepen aan 57 kinderen, veel van hen waren zwakbegaafd. Hij maakte stiekem foto's van de kinderen en maakte zich schuldig aan onder meer ontucht. Hij werd in 2009 betrapt toen hij zijn computer voor een reparatie naar een monteur bracht. De zwemleraar werd uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar cel voor aanranding, ontucht en het maken van kinderporno.

Ontmaskering

Aan de ontmaskering van Hans-Peter is anderhalf jaar onderzoek vooraf gegaan. "Het is een heftig verhaal. Daarbij kun je niet over één nacht ijs gegaan. Het zou gaan om misbruik van kinderen uit twee gezinnen", zegt Van der Meulen, die intensief contact heeft met de moeder van een van de gezinnen. "De families blijven anoniem. Het is wel belangrijk dat in de media komt wie Hans-Peter werkelijk is. Als je één keer in de fout gaat, dan kan het ook een tweede keer gebeuren."

Volgens Van der Meulen hebben twee gezinnen aangifte van misbruik gedaan. "Hij was een soort familie-opa geworden. En langzamerhand mochten de kinderen steeds vaker bij Benno slapen. Tijdens de slaapfeestjes sloeg hij toe en maakte hij ook foto's van het misbruik."

Brief aan Benno L.

Benno L. is in Duitsland veroordeeld tot negen jaar cel en het hoger beroep loopt nog. Mogelijk komen er volgens Van der Meulen nog meer aangiftes. "De Duitse media heeft het niet opgepikt. Zij zien wel dat hij eerder is veroordeeld in Nederland, maar ze hebben de link niet gelegd met Duitsland."

Van der Meulen heeft een brief aan Benno L. geschreven: "Ik hoop dat ik antwoord krijg met zijn kant van het verhaal. Daar wacht ik met smart op."