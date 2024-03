Schoonmaakbedrijf gaat Rachels schimmelhuis reinigen: ‘Zo blij mee’

Jarenlang woonde Rachel Remst uit Tilburg in een huis vol schimmel. Dat kan ze eindelijk verlaten, nu woningstichting Tiwos een nieuw huis voor haar heeft gevonden. Maar ze moet haar appartement wel schoon achterlaten, terwijl ze daar nu zelf niet toe in staat is. Een schoonmaakbedrijf helpt haar nu uit de brand. “Daar ben ik zo blij mee, dat er nog mensen zijn die wél behulpzaam zijn.”

Rachels verhaal kwam dinsdag in het nieuws. Het raakte veel lezers, onder wie een medewerker van een schoonmaakbedrijf in Etten-Leur. “Graag komen wij met Rachel in contact om te kijken of wij mevrouw kosteloos kunnen helpen met een dieptereiniging van haar beschimmelde woning.” Het bedrijf liet er geen gras over groeien. “Woensdagochtend zijn ze hier geweest”, zegt Rachel. “En vrijdagochtend om negen uur zijn ze hier weer om de badkamer, keuken, echt alles schoon te maken. Ik ben er dolgelukkig mee.”

“Ik kan een paar dozen inpakken en dan verga ik van de pijn.”

Maandag moet Rachel haar appartement schoon en leeg opleveren. Zo niet, dan kan dat haar een extra kostenpost van 3200 euro opleveren: “Dan kom ik weer in de schulden.” Zelf schoonmaken gaat niet, na een dramatische gebeurtenis. Rachel is maandagochtend bevallen van een stilgeboren kindje. Het geeft haar enorm veel verdriet, maar ook lichamelijk ongemak. Schoonmaken gaat nu echt niet: “Ik kan even een paar verhuisdozen inpakken en dan moet ik stoppen, want ik verga van de pijn.” Een medewerker van woningstichting Tiwos reageerde geschrokken toen hij dit hoorde: “Dit is verschrikkelijk. Als zulke vervelende dingen gebeuren, staan we open voor maatwerk”. De woningstichting heeft beloofd met Rachel contact op te nemen en op zoek te gaan naar een oplossing.

“Wij gaan Rachel een steuntje in de rug geven.”