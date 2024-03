Schoonspringsters stoppen na missen olympisch ticket: 'Mix van emoties'

Het doel was om nog één keer naar de Olympische Spelen te gaan. Schoonspringsters Inge Jansen uit Veldhoven en Celine van Duijn uit Eindhoven grepen echter net naast een ticket voor Parijs. Samen hebben ze nu besloten om afscheid te nemen van de topsport.

Inge Jansen staat in de boeken als best presterende schoonspringster op de Olympische Spelen uit de Nederlandse geschiedenis. "Van het Europees kampioenschap in 2019 tot de vijfde plaats op de Olympische Spelen; deze momenten zal ik vol trots delen met mijn dochter. Met een mix van emoties neem ik afscheid van mijn topsportcarrière. Het doet pijn, maar ik koester de prachtige herinneringen", schrijft Jansen woensdag op social media.

"Samen sprongen we over obstakels heen."

Ze bedankt haar coaches, ouders en haar vriend Danny die veel voor dochter Dae June zorgde als Inge voor de sport weg was. Voor haar synchroonpartner Celine van Duijn heeft ze lovende woorden over. "Lieve Céline, dankjewel voor alle jaren waarin we zij aan zij hebben gestaan, door diepe dalen en met hoge pieken. Samen sprongen we over obstakels heen en trokken we elkaar erdoorheen. Ik waardeer je meer dan woorden kunnen beschrijven."

"Tijd om mijn lichaam rust te geven."