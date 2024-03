Gewelddadige woningoverval op vakantiepark, jaar cel geëist

Ze vielen een huis binnen, bedreigden de bewoner met een mes en dreigden zijn vingers af te snijden. Ook werd de man meerdere keren geslagen. Daarna gingen de dieven er vandoor met horloges, schoenen, kleding, flessen parfum en een Playstation. Voor deze gewelddadige woningoverval op een vakantiepark in Hooge Mierde, eist het Openbaar Ministerie nu een celstraf van een jaar.

Drie mannen drongen in de ochtend van 8 december 2022 een woning binnen op het park aan de Eendengoor.

De bewoner bleef na de mishandeling en diefstal achter met onder meer een dik oog en een hoofdwond. De gewaarschuwde politie kreeg al snel drie mannen in het vizier, waarvan twee nog diezelfde ochtend in de buurt werden aangehouden. De derde verdachte werd een paar maanden later in Spanje aangehouden en overgeleverd aan Nederland.

Schuld

Bij verhoren zeiden de verdachte weinig. Het lijkt er echter op dat slachtoffer en daders ruzie hadden over drugs en geld, aldus de officier van justitie. Het slachtoffer had een schuld openstaan bij de verdachten en die moest worden ingelost.

De officier van justitie sprak tijdens de zitting over de gewelddadige manier waarop de schuld van het slachtoffer is geïnd. "Hier was duidelijk sprake van eigen rechtertje spelen. Dat de verdachten geen volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en naar elkaar wijzen maakt het alleen maar erger en is een reden om te vrezen voor herhaling in de toekomst."

Naast de gevangenisstraf van een jaar, werd ook een proeftijd van twee jaar geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.

De verdachten namen de gestolen spullen mee in twee grote Jumbo-tassen.