112-nieuws: vuur slaat over naar schuur • Hardrijder weigert bloedproef

05.38

Op de Parallelweg Zuid in Boxtel is woensdagavond een automobilist van de weg geraakt en in de sloot beland. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak van de weg, reed een hekwerk omver en kwam vervolgens in het water terecht. De man is in een ambulance nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Zowel het hekwerk als de auto raakte zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld. Ook ProRail is ingelicht, om het hek te repareren. Het hekwerk is namelijk de scheiding tussen de weg en het baanvak Boxtel-Eindhoven.