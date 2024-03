Man stichtte brand in zijn eigen appartement: nu mag hij niet meer terug

De man die in januari brand stichtte in zijn eigen appartement en eerder al voor veel overlast zorgde, komt niet terug in zijn oude woning. Buurtbewoners dachten de man in en rond zijn huis te hebben gezien, maar de gemeente zegt dat de woning op last van de burgemeester vrijdag wordt gesloten. De opluchting in de buurt is groot.

Doodsangsten zeiden ze uit te staan, de bewoners van de Bernard Zweerstraat in Waalwijk. Dat komt door een man in hun straat die telkens weer door het lint ging. Buurtbewoners lieten eerder aan Omroep Brabant weten dat het zou gaan om een 'psychotische man van rond de dertig'. Maandenlang verstoorde de man de rust in de wijk. Zijn buren zagen hem auto's vernielen, ramen kapotslaan en ze zeggen dat ze door hem bedreigd werden. In januari van dit jaar stichtte de man brand in zijn eigen appartement. Volgens de politie zou de man geprobeerd hebben zichzelf in brand te steken. Hij werd onder begeleiding van de politie uit zijn huis gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Spullen weghalen

Bewoners die de man deze week weer in de straat hadden gezien, waren geschrokken en bang dat de man zijn appartement weer zou betrekken. Volgens een woordvoerder van de gemeente Waalwijk is daar geen enkele sprake van. "Nee, de man komt niet terug. Er is met de familie van de bewoner gesproken dat zij de tijd krijgen om de spullen uit de woning te halen. Ik vermoed dat de buurtbewoners dat hebben gezien", zegt de woordvoerder. De gemeente Waalwijk zei eerder dit jaar de situatie te kennen, maar gaf toen aan niet veel te kunnen doen. Er was toen geen juridische grond om de man uit huis te zetten. Die is er nu wel, want op basis van de Gemeente Wet artikel 174A wordt de woning nu gesloten. "De burgemeester sluit de woning omdat er ernstige openbare orde verstoringen hebben plaatsgevonden en we de situatie willen herstellen. Daarover is meneer en zijn familie donderdagmiddag geïnformeerd", legt de woordvoerder uit. Waar de man nu naartoe gaat, een ander huis of wellicht opvang, daar kan de gemeente op dit moment nog geen antwoord op geven, aldus de woordvoerder.