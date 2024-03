A58 dicht door werken aan asfalt: verkeer wacht files en omleidingen

De snelweg A58 is dit weekend dicht tussen de knooppunten Galder en St. Annabosch. De afsluiting geldt voor het verkeer in de richting van Tilburg. Ook van 5 tot en met 8 april moeten weggebruikers hiermee rekening houden. Rijkswaterstaat heeft dit besloten, omdat het asfalt aan een onderhoudsbeurt toe is.

De eerste afsluiting gaat om negen uur deze vrijdagavond in en duurt tot zondagmorgen negen uur. In het eerste weekend van april is de weg dicht van vrijdagavond negen uur tot maandagmorgen vijf uur. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor files en omleidingen. De extra reistijd kan oplopen tussen de 30 en 60 minuten. Onder de werkzaamheden vallen onderhoud aan wegen, viaducten, bruggen en tunnels. Hierbij worden de asfaltering, de voegovergangen en de vangrails onder handen genomen. Rijkswaterstaat waarschuwt niet alleen voor afsluitingen en omleidingen. Weggebruikers wordt verder in het belang van de wegwerkers gevraagd aanwijzingen en snelheidslimieten te volgen. Verspreid over dit jaar zullen in Brabant gedurende vijftig weekends delen van snelwegen worden afgesloten. Ook 's nachts zal dit geregeld gebeuren. Het verkeer op de A16 dat uit Antwerpen/Roosendaal/Rotterdam in de richting van Tilburg/Eindhoven wil rijden, wordt als volgt omgeleid: • volg de A16 tot knooppunt Zonzeel • ga ter hoogte van knooppunt Zonzeel over op de A59 richting Den Bosch • volg de A59 tot knooppunt Hooipolder • bij knooppunt Hooipolder over op de A27 richting Eindhoeven/Breda