112-nieuws: auto botst tegen boom • man in been gestoken

10.39

Een 49-jarige man is vanochtend in zijn been gestoken in een huis aan de Cesar Francklaan in Den Bosch. Een 47-jarige vrouw, die zich ook in dit huis bevond, is aangehouden en vastgezet. Ze wordt later vandaag gehoord. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de politie was er sprake van Het steken gebeurde na een ruzie. "De aanleiding ligt mogelijk in de relationele sfeer."