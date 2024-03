Klimaatactie bij Eindhoven Airport: vluchten verplaatst of geannuleerd

Actiegroep Extinction Rebellion demonstreert zaterdag sinds middaguur op Eindhoven Airport. Er zijn uit voorzorg al meerdere vluchten op het vliegveld geannuleerd of uitgesteld. Extinction Rebellion demonstreert onder meer voor de halvering van het aantal vluchten in Eindhoven. Er is heel veel ME aanwezig op en rondom het vliegveld. De politie is bang dat de demonstranten net als afgelopen jaar door de hekken willen breken en het terrein op willen gaan.

Het kan volgens een woordvoerder van de luchthaven zo zijn dat de actie onverwachte gevolgen heeft voor het vliegverkeer. "Vandaar dat verschillende maatschappijen kiezen om vluchten te verplaatsen naar een vroegere tijd of een andere luchthaven”, legt ze uit. Zo heeft Transavia vier vluchten geannuleerd. Luchtvaartorganisatie Wizz Air heeft vluchten verplaatst naar de ochtend. Ryanair heeft volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport vooralsnog geen wijzigingen in vluchten. Halvering van de vluchten

Extinction Rebellion wil een halvering van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Daarnaast willen de actievoerders een directe stop van privévluchten. Om dit doel te bereiken is er een aangekondigde demonstratie op het plein voor de luchthaven. Er komt ook een verrassingsactie. Ondanks de actie kunnen reizigers zaterdag de vertrek- en aankomsthal van de luchthaven zoals normaal bereiken, zo verwacht Eindhoven Airport. “Wij adviseren wel om de vluchtinformatie die dag extra goed in de gaten te houden”, adviseert de woordvoerder van het vliegveld. Eerdere demonstraties

Vorig jaar was er op Eindhoven Airport ook een demonstratie van Extinction Rebellion. Toen werden er 104 klimaatactivisten opgepakt. Zij knipten onder meer een hek door en kwamen zo het terrein van het vliegveld op. Iets dat verboden is. Dit was de vorige klimaatdemonstratie bij Eindhoven Airport, afgelopen maart: