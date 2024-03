Klimaatactie Eindhoven Airport: tientallen arrestaties, punkband treedt op

Actiegroep Extinction Rebellion demonstreert zaterdag sinds het middaguur op Eindhoven Airport. Er zijn inmiddels 31 demonstranten opgepakt. "Actievoerders hebben geprobeerd via het hek het luchthaventerrein te betreden. Dat is streng verboden", meldt de marechaussee. De protestactie is nog steeds bezig en heeft zich verplaatst naar de hal van het vliegveld.

Veel actievoerders verzamelden zich rond half twaalf 's ochtends voor een podium op het grasveld bij de vertrekhal. Vanuit daar zijn ze vervolgens de aankomst- en vertrekhal ingetrokken. Er worden in de hal liedjes gezongen en activistische leuzen geroepen. Ook trad de Nederlandse punkband Hang Youth op in de hal. Daarnaast probeerden verschillende groepjes van Extinction Rebellion zich op en rond het vliegveld te verspreiden. Zo'n vijftien activisten verzamelden zich rond twaalf uur bij een hek langs het platform. Zij werden meteen omringd door agenten op paarden. Het groepje wilde door het hek heen. Een groepje dat eveneens naar het hek wilde, is tegengehouden door de politie. Het is onduidelijk waar de arrestaties precies hebben plaatsgevonden.

Een groepje demonstranten bij het hek zaterdagmiddag.

Gevolgen voor vliegverkeer

Het kan volgens een woordvoerder van de luchthaven zo zijn dat de actie onverwachte gevolgen heeft voor het vliegverkeer. "Vandaar dat verschillende maatschappijen kiezen om vluchten te verplaatsen naar een vroegere tijd of een andere luchthaven”, legt ze uit. Er zijn uit voorzorg al meerdere vluchten op het vliegveld geannuleerd of uitgesteld. Zo heeft Transavia vier vluchten geannuleerd. Luchtvaartorganisatie Wizz Air heeft vluchten verplaatst naar de ochtend. Ryanair heeft volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport vooralsnog geen wijzigingen in vluchten. Halvering van de vluchten

Extinction Rebellion wil een halvering van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Daarnaast willen de actievoerders een directe stop van privévluchten. Vorig jaar was er op Eindhoven Airport ook een demonstratie van Extinction Rebellion. Zij knipten onder meer een hek door en kwamen zo het terrein van het vliegveld op. Iets dat verboden is. Die dag werden er 104 klimaatactivisten opgepakt.

Foto: SQ Vision.

Punkband Hang Youth treedt op in de hal.