Klimaatactivisten op brancards uit vliegveld gesleept, 106 mensen opgepakt

Bij de demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport zijn zaterdag 106 mensen aangehouden. Veel van hen hadden zich verzameld in de vertrekhal en wilden niet vertrekken. Daarnaast werden 31 demonstranten opgepakt omdat zij probeerden om via het hek de start- en landingsbaan op te gaan. Reizigers hadden weinig hinder van het protest.

Veel van de actievoerders weigerden mee te lopen. Ze werden daarom opgetild of op een brancard gelegd en naar de politiebusjes gebracht. Een van de demonstranten had zichzelf aan de vloer vastgelijmd. De politie heeft hem met cola los weten te krijgen en ook aangehouden.

Extinction Rebellion wil een halvering van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Daarnaast willen de actievoerders een directe stop van privévluchten. "We blijven komen, tot aan onze eisen wordt voldaan", zegt een van de actievoerders.

Zaterdag waren uit voorzorg al meerdere vluchten op het vliegveld geannuleerd of uitgesteld. Zo had Transavia vier vluchten geannuleerd. Luchtvaartorganisatie Wizz Air had vluchten verplaatst naar de ochtend. Ryanair had volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport geen wijzigingen in vluchten.

Vorig jaar was er op Eindhoven Airport ook een demonstratie van Extinction Rebellion. Zij knipten onder meer een hek door en kwamen zo het terrein van het vliegveld op. Dat is verboden. Die dag werden er 104 klimaatactivisten opgepakt.