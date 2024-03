Varkenshouder ontsnapte aan moordaanslag en ziet nu stal in vlammen opgaan

Varkenshouder Machiel Coppens zag in de nacht van zondag op maandag zijn stal aan de Molenakker in Boekel met daarin duizenden biggen in vlammen opgaan. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en heeft daarvoor een man van dertig uit Venhorst aangehouden. Coppens ontsnapte eerder aan de dood nadat iemand hem bij zijn stal probeerde te beschieten.

De varkenshouder mag van geluk spreken dat hij er nog is. In 2015 stond hij oog in oog met Chris van E. uit Oss. Die had zich bij zijn varkensstal gemeld met een automatisch vuurwapen. Naar eigen zeggen om Coppens te bedreigen in opdracht van iemand anders. Coppens zou ruzie maken met mensen in de omgeving.

Moordpoging

Het gerechtshof zag in de actie een poging om Coppens dood te schieten. E. heeft volgens het hof op Coppens geschoten of in ieder geval geprobeerd dat te doen, alleen liep zijn geweer vast. Het is aan het haperende wapen te danken dat de varkenshouder niet is vermoord. De rechter van het hof legde E. twaalf jaar cel op.

De politie denkt dat de brand van zondag op maandag is aangestoken en heeft daarvoor een 30-jarige man uit Venhorst aangehouden. Waarom iemand het op de stal van de varkenshouder gemunt zou hebben, is niet duidelijk. Van E. is níet de verdachte die is aangehouden.

De varkenshouder is niet bij iedereen geliefd, blijkt uit gesprekken met dorpelingen maandagochtend. De stallen zouden veel stank veroorzaken. "Dit is het stankhol van Brabant", zegt een man uit het dorp. Hij vindt dat Coppens over lijken gaat. "Hij geeft niks om de gezondheid van de mensen in de buurt", doelend op de stankoverlast van de stallen. De man vindt dat de varkenshouder er veel te weinig aan doet om dat te beperken. Volgens een andere inwoner hebben veel mensen ook moeite met de rol van de gemeente. Die verleende vergunningen voor onder meer uitbreiding aan de varkenshouder waar inwoners op tegen waren.

Maandag worden de gevolgen van de brand duidelijk. Er kwamen vermoedelijk vierduizend biggen om door het vuur. Varkens die de vuurzee hebben overleefd, worden maandag door een dierenarts gecontroleerd. De schade aan de stal is groot. Alleen het geraamte staat nog overeind.

Machiel Coppens was maandag nog niet bereikbaar voor een reactie.

