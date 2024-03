Overvaller met opvallend loopje slaat op de vlucht zonder buit

Een medewerkerster van het TotalEnergies-tankstation aan de Hambakenweg in Den Bosch kreeg op zaterdag 17 februari de schrik van haar leven. Rond kwart voor zeven keek ze recht in de loop van een vuurwapen. Voor haar stond een in het wit geklede overvaller. In Bureau Brabant toont de politie maandag beelden van de dader die door de camera's bij het tankstation is vastgelegd.

Het tankstation aan de Hambakenweg in Den Bosch is doorgaans zeer druk. Het is er vaak een komen en gaan van klanten. Toch glipte de overvaller op een rustig moment naar binnen. Bij de kassa trok hij een wapen en dat richtte hij op de medewerkerster. De overvaller eiste geld. "De medewerkster schrok stevig en verstijfde meteen. De overvaller riep nog een keer om geld, zonder resultaat", vertelt de bedrijfsleidster van het tankstation in Bureau Brabant. De overvaller gaat er uiteindelijk zonder buit vandoor. Moeilijke periode

In de uitzending van het opsporingprogramma blijkt dat de medewerkster een moeilijke periode achter de rug heeft sinds de overval. "Het is niet niks als je een wapen op je gericht krijgt. Ze heeft twee weken niet kunnen werken", zo vertelt de bedrijfsleidster over haar collega. Inmiddels is ze weer aan het werk en heeft ze de overval een plek kunnen geven. De politie is op zoek naar getuigen die de opvallend in het wit geklede overvaller hebben zien vluchten. Ook zouden mensen het 'opvallend hupje' in de loop van de dader kunnen herkennen, zo hoopt de politie. Verder vraagt ze omwonenden van het tankstation die mogelijk camerabeelden hebben van de dader, deze te delen met de politie.

Overvaller richt wapen op medewerkster van het tankstation (Foto: Bureau Brabant)