Ravage na aanslag met brandbom: politie zoekt belangrijke getuige

Bij een huis in de Telefoonstraat in Roosendaal werd op zondagavond 26 november een brandbom naar binnen gegooid. De bewoners zaten thuis op de bank en hun kind lag boven op bed. Het explosief ging af en het huis stond meteen vol rook. De ravage was niet te overzien. Voor de aanslag is nog niemand aangehouden. De politie zoekt daarom een belangrijke getuige. In de uitzending van Bureau Brabant werden maandag beelden van deze getuige die voorbijfietste getoond.

Het echtpaar zat die avond op de bank tv te kijken toen ze opeens een enorme knal hoorden. Eerst werd een baksteen naar binnen gegooid, kort daarna volgde een vuurwerkbom. Er was totale paniek in huis. Het huis stond vol rook en in een reflex ging de man achter de dader aan.

Toen hij buiten kwam was de dader bezig met tweede bom. De bewoner ging achter hem aan, maar de dader wist te ontkomen. Het slachtoffer ging daarop terug naar huis en belde de hulpdiensten.

Schreeuw van de dader

De politie heeft beelden uit de straat die een belangrijk aanknopingspunt naar de dader kunnen zijn. Op die beelden is bijvoorbeeld een schreeuw te horen. Volgens de politie is die schreeuw van de vermoedelijke dader. Verder fietst er op het moment van de aanslag iemand door de straat. In de ogen van de politie een belangrijke getuige. "Hij of zij moet iets hebben gezien van de aanslag", geeft ze aan.

In de uitzending is de getuige onherkenbaar gemaakt. "Deze getuige krijgt nu een week om zich te melden bij de politie, anders komt hij of zij herkenbaar in beeld", vertelt een politiewoordvoerder in de uitzending. Over een motief voor de aanslag op het huis in de Telefoonstraat tast de politie nog in het duister.