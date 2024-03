Stephan dood in het water gevonden: familie hoopt nog steeds op antwoorden

Wat is er op 13 januari 2013 gebeurd met de toen 26-jarige Stephan Buczynski uit Breda? Dat vraagt zijn familie zich na elf jaar nog steeds af. Hij werd dood gevonden voor de kust van Phuket in Thailand. Volgens de politie had hij in dronken toestand zelfmoord gepleegd, maar onder meer een diepe snijwond en gebroken enkel riepen veel vragen op. Via de Peter R. de Vries Foundation vraagt de familie nu opnieuw of mensen die meer weten zich willen melden.

"Wij hebben nog heel veel vragen over wat er is gebeurd", vertelt Odette, de zus van Stephan. Het leven van de familie staat stil sinds de dood van Stephan. "Het is voor ons heel moeilijk om dit een plekje te geven. Wij hebben hier nog iedere dag last van."

Stephan ging in 2013 samen met zijn vriend Sylvano op vakantie naar Thailand, maar hij keerde niet meer terug. Zijn lichaam werd gevonden in het water. In zijn nek zat een snijwond van vier centimeter diep.

Een dokter stelde vast dat hij was verdronken. Na onderzoek op zijn lichaam concludeerde de Thaise politie dat hij in dronken toestand zelfmoord zou hebben gepleegd. De snijwond zou komen van de schroef van een boot.

De familie van Stephan kon niet leven met die conclusie. Zij kenden hem niet als verward en er waren dingen rondom zijn dood die verdacht waren. Zo is Stephan vlak voor zijn dood een week lang in het ziekenhuis beland na een gevecht. Een Australiër had hem met een fles drank in zijn gezicht geslagen. De dag nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, was Stephan dood.

Meer verwondingen

Toen zijn lichaam in Nederland nog eens werd onderzocht, bleek Stephan meer verwondingen te hebben dan in het Thaise onderzoeksrapport stond. Hij had ook een schedelbreuk, gebroken enkel en blauwe plekken op zijn rug. Deze verwondingen zouden niet van het gevecht met de Australiër komen.

Met veel vragen reisden de moeder en zus van Stephan in 2016 naar Phuket. Samen met misdaadjournalist John van den Heuvel probeerden ze te achterhalen wat er echt is gebeurd.

Ze spraken met de Thaise politie, die zei geen documenten meer te hebben door een overstroming. De strandwacht die Stephan uit het water had gehaald, vertelde dat er 's nachts geen boten varen en dat zijn hoofdwond niet van een schroef van een boot kon komen. Een patholoog die zijn lichaam destijds heeft onderzocht, vertelde dat Stephan bijna geen alcohol in zijn bloed had en dus niet dronken was.

'Veel losse eindjes'

De familie kwam dus iets meer te weten over zijn dood, maar weet nog steeds niet hoe Stephan nou om het leven is gekomen. "Er zijn nog heel veel losse eindjes, waar we niet verder mee komen", zegt Odette. "We weten bijvoorbeeld bijna niks over de ruzie die hij had met de Australiër. En vlak voor zijn dood heeft Stephan drie minuten gebeld met een nummer. Toen daar onderzoek naar werd gedaan, was het nummer buiten gebruik. Daar weten we dus ook niks over."

De Peter R. de Vries Foundation geeft dit jaar iedere week aandacht aan een zaak die nog niet gesloten is, onder de naam 'Case not Closed'. Deze dinsdag staat de dood van Stephan centraal.

De familie denkt dat er nog mensen zijn die meer weten over wat er met hem is gebeurd. "Misschien is er na al die jaren iemand die informatie en heeft het niet meer voor zich kan houden", zegt Odette. "Het is een kleine kans, maar hoop doet leven."

