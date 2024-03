Arme mensen verrast met spullen die zijn afgepakt van dieven en inbrekers

Speelgoedstempeltjes, schoenen, sokken en zelfs stokpaardjes. Het Openbaar Ministerie (OM) deelde dinsdag spulletjes uit die afgepakt waren van dieven en inbrekers. "Wij zijn er hartstikke blij mee", zeggen de goede doelen die de dozen in ontvangst mochten nemen. Het is iets nieuws. Als het werkt voeren ze het overal in.

259 splinternieuwe spulletjes, klaar om opgehaald te worden. Het is een bijzonder moment op deze dinsdagochtend in de rechtbank van Breda. Cadeautjes geven ze hier niet zo vaak weg.

"We willen mensen straffen als Openbaar Ministerie maar we willen ook graag wat teruggeven aan de maatschappij", zegt officier van justitie Inge Peters. Ze mag drie goede doelen blij maken met de spulletjes. Bovendien wil het OM graag wat bijdragen aan duurzaamheid en hergebruik.

Drugs

Bij invallen en arrestaties pakt de politie in de regio Zeeland-West-Brabant gemiddeld maandelijks zo'n tweeduizend spullen af, legt John van den Broek uit. Hij is de leider van het OM-team dat de in beslag genomen spullen binnenkrijgt. Drugs, henneppotten, wapens en mobieltjes worden vernietigd. Maar dan blijven er nog heel 'normale' spullen liggen.

Er is wel een nadeel. Als je iets wil bewaren moet het per artikel worden geregistreerd. Dat labelen en intikken in de computer is veel werk en dus duur. Daarom gaan veel goederen zo de verbrandingsoven in. Ook als de eigenaar onbekend is. "Normaal zouden we dit vernietigen. Dat is zonde", zegt Van den Broek kijkend naar de dozen die klaarstaan.

Staatskas

Daarom is besloten om eens te kijken of ze anderen er mee blij kunnen maken. Er zijn wel een paar regels. .Het gaat om spullen met een waarde van maximaal honderd euro per stuk. Want duurdere spullen zoals auto's kunnen verkocht worden en zijn aantrekkelijk voor de staatskas.

Een andere regel: schenkingen mag je niet doorverkopen. Daarom tekent het OM steeds een contract met de ontvanger. Drank, tabak en levensmiddelen gaat het OM niet weggeven.

Speelgoed

Wijkagent Jos-Pieter de Lange uit Roosendaal is enthousiast over dit project. In zijn wijk Kalsdonk neemt hij ook wel eens wat in beslag. Een tijdje terug nog een lading speelgoed.

Hij hoorde van de proef en wilde graag bijdragen. "Het is leuk om het in mijn wijk terug te geven." Daarom droeg hij een goed doel voor: De Kringloper in zijn eigen Roosendaal, dat onder meer gezinnen ondersteunt die in armoede leven.

Armoede

En zo mag Robbert van Walsum van de Kringloper een paar dozen komen afhalen. "We zijn er echt hartstikke blij mee. Dit gaat een hele mooie bestemming krijgen", zegt Van Walsum.

Een ander goed doel is de Weggeefhoek dat zorg draagt voor ruim driehonderd arme gezinnen in Gilze, Rijen en Dongen. "Steeds meer mensen hebben het moeilijk de laatste tijd", zegt Annemarie van de Weggeefhoek. Ze is blij met de sokken en schoenen, maat 39 tot en met 42.

Boormachines

Ook blije gezichten bij de stichting Tools To Work uit Teteringen. Robert Maier krijgt samen met Ed Langer een doos accuboren en ander gereedschap. Zo goed als nieuw. "We geven het allemaal een nieuw leven. Dit hebben we nog nooit eerder gehad", zegt Maier. "Alles gaat naar Kenia of Uganda."

Wat er de komende tijd nog aan spullen wordt afgepakt bij criminelen is nooit te voorspellen. "Dit is het eerste probeersel", zegt Hanneke Festen, de adjunct-hoofdofficier van justitie in Breda.

Maar ze is enthousiast over deze proef in Zeeland-West-Brabant en twee andere regio's. "Als het een succes is, dan gaan we dit ook in de rest van Nederland doen."