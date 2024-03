Voor miljoenen aan cocaïne in vrachtwagen bij Moerdijk: jarenlange celstraf

Twee mannen die in Moerdijk werden betrapt in een vrachtwagen vol cocaïne moeten jarenlang de cel in. De drugs zaten verstopt in een lading exotische groente. Instructies kwamen via een mobieltje van een onbekende. Het was de grootste cokevangst vorig jaar in Brabant. De straatwaarde loopt in de tientallen miljoenen euro's.

De Belgische politie hield de twee mannen al een tijdje in de gaten. De een kwam uit een Frans dorpje in de buurt van Duinkerken. De ander uit Baarle-Hertog.

Op 5 oktober zagen agenten van het observatieteam hoe de de twee in het Belgische Kruibeke in een vrachtwagen stapten. De truck was van een bedrijf dat al een paar maanden failliet was.

Taskforce

De agenten schaduwden ze en zagen hoe ze in de haven van Antwerpen een zeecontainer ophaalden bij een fruitbedrijf. Vervolgens zette de truck koers naar Nederland. De Nederlandse politie werd ingeseind.

Dat lijkt heel snel te zijn gegaan, mede dankzij de taskforce Fortius. Dat is een nieuwe samenwerking van de Belgische en Nederlandse politie om de smokkel van cocaïne tussen de Antwerpse haven en Nederland aan te pakken.

Dozen

In Nederland namen agenten de observatie over. Ze volgde de wagen een tijdje en zette het tweetal aan de kant in Moerdijk, onduidelijk waar precies. Toen de deuren opengingen zagen agenten een lading exotische groente: cassave om precies te zijn, een soort wortel of knol.

Het opvallende was dat op 79 dozen het getal '2' stond. In die dozen zaten drugs verstopt. 790 pakketten van ieder ongeveer een kilo cocaïne. Groothandelsprijs: twintig miljoen euro, maar op straat meer dan het dubbele.

Mysterieuze beller

Agenten doorzochten de cabine van de Franse chauffeur (55). Daar vonden ze een telefoon. Daarop stond de berichtenapp Signal. Daarin stonden vanaf 2 oktober berichtjes van ene 'Platon'. Die app was zo ingesteld dat inkomende berichten automatisch na een uur werden verwijderd, tenzij je ze opsloeg als screenshot.

Na de arrestaties belde die onbekend gebleven 'Platon' het toestel veelvuldig en stuurde hij berichten dat de chauffeur contact moest opnemen. Maar die zat al in de cel, net als de bijrijder.

Twee weken geleden verschenen ze voor de rechtbank in Den Bosch. Volgens de advocaat van de chauffeur wist hij van niks en was er dus ook geen enkele opzet. De verdachte was volgens hem in de veronderstelling dat hij een baan kon krijgen en dat hij daarvoor een proefrit moest maken. Hij zou dan ook niet geweten hebben dat er cocaïne in de container zat.

Instructies

Maar de officier van justitie geloofde daar niks van en eiste zes jaar cel. De rechtbank vond het verhaal over de proefrit ook ongeloofwaardig, zeker ook omdat de man instructies alleen via zijn mobieltje ontving. Daarom legden de rechters vijf jaar cel op.

Bij zijn Belgische bijrijder (63) uit Baarle-Hertog dat was een ander verhaal. Hij bekende wel deels. Hij vertelde de politie dat hij dringend geld nodig had. Op verzoek van een kennis reed hij mee met de chauffeur. Hij had de opdracht om te controleren of die container veilig uit de haven was opgehaald.

De bijrijder vertelde dat hij die dag zenuwachtig was omdat hij het vermoeden had dat er iets niet pluis was. Het OM eiste 5,5 jaar cel. De rechtbank legde 4,5 jaar op.