Dankzij haar nieuwe vrienden gooit eenzame Esther nu een strike

Jongeren zijn steeds vaker eenzaam. Ze hebben nog wel contact met elkaar, maar dat is via hun smartphone. Een echte ontmoeting, dat vinden veel jongeren maar lastig: “Ik woon in een dorp en daar kom je niet veel mensen tegen.” Brabant Maatjes organiseert van alles zodat jongeren in het echte leven lol met elkaar maken. Bijvoorbeeld door samen te bowlen.

Iedere week houdt Brabant Maatjes zo’n vijf activiteiten. Jongeren bepalen zelf wat ze willen en bowlen is populair. Dus staat er op zaterdagmiddag een groepje van zo’n twintig jongeren, vooral jongens, bij het Tilburgse bowlingcentrum Dolfijn de sneakers in te wisselen voor bowlingschoenen.

“Ik heb niet zoveel vriendinnen.”

De doelgroep is breed: van 18 tot 35 jaar. Esther (34) zit qua leeftijd aan de bovengrens. Ze zit al vier jaar bij Brabant Maatjes en heeft het er prima naar haar zin: “Ik heb niet zoveel vriendinnen. Dus ik vind het gezellig om nieuwe mensen te leren kennen.” Het bowlen gaat in eerste instantie nog wat onhandig. De eerste ballen die Esther gooit belanden in de goot. Maar gelukkig is daar Tycho (22). Ik heb wel vaker gebowld”, zegt hij enthousiast. “Dus ik weet sommige truukjes.” Geduldig legt Tycho aan Esther uit hoe ze de bowlingbal moet vastpakken. En met een soepele beweging laat hij haar zien hoe ze de bal goed op de baan gooit. Bryan Vreijsen kijkt er met plezier naar. Hij richtte in 2019 Brabant Maatjes op. De stichting telt nu 2000 leden. “Dit zijn de mooie dingen om te zien. Dat ze elkaar helpen als het minder gaat.”

“Het is belangrijk dat ze lotgenoten ontmoeten.”