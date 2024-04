Björn rent 252 kilometer door de woestijn voor zijn blinde dochtertje

252 kilometer rennen door de snikhete Saharawoestijn. Het is de missie van Björn van Loon (38) uit Waspik. Temperaturen tot mogelijk vijftig graden houden de ultraloper niet tegen. Hij doet het voor zijn blinde dochtertje Maja: "Zij kan ook niet opgeven."

Doffe hitte, pijn en een eindeloze hoeveelheid zand, en dat zeven dagen lang. Dat is de Marathon des Sables in de woestijn van Zuid-Marokko. "De uitzichtloosheid wordt het zwaarst. Je hebt nul schaduw en je zakt weg in het losse zand. Een paar droge crackers zijn je beloning", zegt Björn erover. Zijn dochter Maja (7) is blind geboren. Ze heeft Amaurosis congenita van Leber (LCA), een erfelijke oogaandoening waarbij het netvlies niet of niet goed werkt. "Ik kijk naar een foto van Maja als ik het moeilijk heb. Dan kan ik weer door", zegt haar vader trots. "Zij is zo stoer. Zij blijft ook volhouden. Dus moet ik het mezelf ook niet te makkelijk maken."

"Ik moet iets debiels doen."

Geblinddoekt 163 kilometer rennen in 24 uur, deed Björn al eens. Of 498 kilometer rennen over het Pieterpad. "Mensen vinden me knettergek. Ik moet iets debiels doen, want dan gaan mensen geld geven." Met verschillende acties haalde de fanatiekeling al ruim 28.000 euro op. Nu wil de ultrasporter honderdduizend euro ophalen met zijn inzamelactie. Dat doet hij ook dit keer voor het Bartiméus fonds dat zich inzet voor iedereen met een visuele beperking in Nederland. "Het is zo verdrietig als je hoort dat je kindje blind is", zegt hij hoorbaar emotioneel. Het duurde drie maanden voordat Maja de juiste diagnose kreeg. Het fonds hielp Björn en zijn vrouw enorm. Met het geld kunnen ook andere slechtziende en blinde kinderen en hun ouders worden geholpen.

Björn met vrouw en dochter (eigen foto).

Met een rugzak vol vacuümgetrokken voedsel ploetert hij dus straks in de snikhete woestijn. Toch mag hij van zichzelf niet te veel klagen: "Na een week is dit klaar. Maja blijft blind."

"Uitzichtloosheid vind ik zelfs een beetje leuk."

Zijn eerdere acties waren slechts voorproefjes. Nu wacht deze ultieme uitdaging. Al ruim een halfjaar is Björn aan het trainen. "Je moet comfortabel worden met uitzichtloosheid. Daar ben ik nu voor getraind. Ik vind het zelfs een beetje leuk", lacht hij. "Op de moeilijke momenten moet je steeds tegen jezelf zeggen waarvoor je het doet." Wat zijn dochtertje ervan vindt? "Ze heeft gezegd dat ik niet te lang weg mag blijven, want we moeten nog samen in de boom klimmen", lacht hij. Het extreme avontuur begint op 13 april. Of het gaat lukken? "Tuurlijk gaat het lukken!", zegt hij vol overtuiging. "Tenzij ik mijn enkel breek. Ik geef nooit op en Maja ook niet." Wat hij na zijn tocht door de woestijn gaat doen, weet hij al. "Ik ga Maja echt helemaal plat knuffelen."