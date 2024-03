'Eén ei is geen ei' en daarom halen deze kinderen massaal paaseieren op

Het is een eeuwenoude traditie: 'Paoseieren ophaolen'. In Helvoirt en Haaren gaan de kinderen van de basisschool op de woensdag voor Pasen van deur naar deur om eieren op te halen. Ook dit jaar is de schooljeugd weer van de partij. Waarom? "Omdat mijn opa en vader dit ook elk jaar deden", vertelt een van de kinderen.

"Volgens de overlevering gingen arme boeren bij de rijken langs om eieren in te zamelen. Vroeger werden de eieren verdeeld, nu gaan ze naar de Voedselbank. Wie geen eieren had, kon dat afkopen met zogenaamd Judasgeld", beschrijft Van Roessel de traditie. In zijn jonge jaren trok hij ook door het dorp. "De woensdag voor Pasen leeft in Helvoirt en Haaren. Het is elk jaar weer een belevenis met een mooie boodschap."

Een van de groepjes belt aan bij het huis van Julia. "Ik zag jullie al in de straat lopen, maar had nog geen eieren. Ik ben nog maar even snel naar de winkel gerend om een doosje te kopen. Het is leuk om deze traditie in ere te houden." Opnieuw klinkt het getik van de stokken en de kinderen zetten het lied in:

"Vrouwke, vrouwke doet oe best,

Haolt de eier uit oew nest,

Van die witte hennen,

God zal ze kennen,

Eén ei is geen ei,

't Twidde is een hallef ei,

't Derde is een paosei."

Julia zingt het lied luidkeels mee. Behalve de eieren krijgen de kinderen ook nog wat Judasgeld van haar. Ook voor het goede doel. "Dat gaat naar een bijdrage aan de Stichting Jarige Job voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren", vertelt de 12-jarige Jente.