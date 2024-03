Molenaar is woest dat bedrijfshallen mogen uitbreiden bij eeuwenoude molen

Molenaar Geert van Stekelenburg uit Asten is woest. De Raad van State heeft woensdag bekendgemaakt dat de uitbreiding van bedrijfshallen bij zijn 500 jaar oude familiemolen gewoon mag doorgaan. De molenaar is bang dat de wind rondom zijn molen flink zal verslechteren door de bouw. Zijn opa maalde er al in 1894.

De molenaar was naar de Raad van state gestapt om de bouw tegen te houden. Hij is bang dat de wind rondom zijn molen flink zal verslechteren, maar volgens de Raad van State is dat niet gebleken. De bouw mag doorgaan, tot woede van de molenaar. De Oostenwind is een 500 jaar oude molen en rijksmonument. Molenaar Geert van Stekelenburg moet er niet aan denken om zijn familiemolen te moeten sluiten. Het is een standerdmolen die al veel heeft overleefd. Hij is twee keer omgevallen en een keertje afgebrand. Van Stekelenburg heeft er een emotionele band mee. “Maar het is ook een mooi monument voor Asten.” De uitbreiding van een bedrijfshal met een gebouw tot 12 meter hoog is funest, zegt de molenaar. De wind rondom de molen is al heel erg slecht. De molen staat weliswaar vrij, maar door de gebouwen in de omgeving is de wind erg vlagerig. Daardoor heeft de molen al meerdere restauraties moeten ondergaan. “Een standerdmolen is erg kwetsbaar en kan deze windvlagen niet aan.” De omgeving van de Oostenwind is een van de slechtste zogeheten 'molenbiotopen' van Brabant. Nog 48 andere molens in Brabant hebben last van slechte wind.

"Een molen moet kunnen draaien, anders raakt hij in verval"

Overigens zijn de restauraties bij de Oostenwind allemaal welwillend door de gemeente Asten betaald, maar er wordt, volgens Van Stekelenburg, onvoldoende rekening gehouden met de omgeving van de molen. “Dat is ook onderdeel van het monument. Een molen moet kunnen draaien, anders raakt hij in verval.” Een suggestie om een elektrische motor in de molen aan te brengen komt in de buurt van ‘cultuurbarbarisme’, vindt de molenaar. Van Stekelenburg stapte eerst naar de rechter in Den Bosch. Die zaak verloor hij. Maar dat de molenaars van ’t Nupke in Geldrop voor diezelfde rechtbank wel wonnen, gaf hem goede moed. Ook in Geldrop wordt gebouwd en wordt gevreesd voor de windvang van de molen. Maar bij de Raad van State ging het voor beide molens mis. Die haalde een streep door de winst van ’t Nupke en geeft nu ook de molenaar van Oostenwind ongelijk.

"Alsof je bij een kasteel een fabriekshal neerzet"