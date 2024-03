Maaswater nog te hoog: stuw bij Lith moet na de zomer weer normaal werken

De kapotte stuw bij Lith kan voorlopig nog niet gemaakt worden. Het water in de Maas staat volgens Rijkswaterstaat nog te hoog en dus is het onveilig om reparaties te doen. Het kan nog maanden duren voordat er aan de stuw gewerkt mag worden. Al gaat er volgende week wel iets anders gebeuren met de stuw.

In november ging het bij het stuwcomplex in de Maas bijna behoorlijk mis. Een van drie stuwen ging door een technische storing niet meer open en dus bleef er meer water in de Maas staan. Gebieden rondom de Maas zouden daardoor eerder overstromen. Als noodoplossing heeft Rijkswaterstaat het waterpeil verlaagd, om de druk op de stuw te verlagen. De overige stuwen zijn volgens Rijkswaterstaat meer open gezet, zodat het water weg kon.

'Flinke stroming'

Ze staan bij Rijkswaterstaat te popelen om aan de slag te gaan met de stuw bij Lith, maar toch moeten ze nog even wachten. "Het water staat nog te hoog en je hebt te maken met een flinke stroming", legt Renske Hamming van Rijkswaterstaat uit. "Dit was ook het geval in november toen de problemen bij de stuw ontstonden. Het voor ons nu onveilig om daar aan de slag te gaan."

Rijkswaterstaat gaat komende dinsdag wel aan de slag met andere reparaties aan het stuwcomplex. "We gaan de elektronische onderdelen van het stuwcomplex vervangen", vertelt Hamming. "Dat is nodig om de stuw te bedienen en dat alles weer gaat werken, zoals het hoort. Deze reparatie heeft niets te maken met de kapotte stuw en schippers zullen er niets van merken."

Herstelwerkzaamheden

De reparaties aan de stuw kunnen alleen plaatsvinden bij laagwater en dan kan er dus gecheckt worden wat er allemaal stuk is. "We weten in ieder geval dat een wielstel stuk is en daardoor gaat de stuw niet open", zegt Hamming. "We gaan dat onderdeel in ieder geval repareren en kijken daarna wat er nog vervangen of verbeterd moet worden."

Hamming kan nog niet vertellen wanneer dit gaat gebeuren. "We doen dit bij laagwater en dat is tussen april en oktober. Je zou zeggen dat we de reparatie hartje zomer gaan uitvoeren, maar soms kan het water dan nog te hoog staan. Dit hebben we in 2021 gemerkt toen het veel heeft geregend."

De scheepvaart gaat volgens Hamming niets merken van de reparaties. Schippers kunnen dan gebruikmaken van de naastgelegen sluizen. Aan het einde van dit jaar moeten de stuw weer als vanouds werken.

