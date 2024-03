Beste boeren Jasper en Afke: 'Kinderen zien hier hoe eten gemaakt wordt'

Jasper en Afke Baukje Spierings (44 en 35) uit Oss mogen zich de beste agrarische ondernemer van 2024 noemen. “We zijn gewoon de beste boer van Nederland”, zegt Jasper met een grote glimlach. Tegelijkertijd vloeien er ook tranen: “Dit is een ode aan mijn ouders. Wij zetten hun werk voort.” De prijs is een inititiatief van een aantal agrarische vakbladen. Landbouwminister Piet Adema ziet Jasper en Afke als voorbeeld voor andere boeren.

Naast melkkoeien hebben ze runderen die zorgen voor de natuurbeheer in de uiterwaarden langs de Maas. Na drie jaar vrij in de natuur te hebben gelopen, worden de runderen geslacht en worden ze verkocht in hun eigen boerderijwinkel. In die winkel ligt ook zelfgemaakte kaas.

Boven de boerderijwinkel hangt een meters lange Nederlandse vlag aan een hijskraan. Op kilometers afstand is te zien dat op de boerderij van de familie Spierings iets te vieren is.

Tussen de koeien spelen ondertussen kinderen, want naast een boerderij hebben ze ook een kinderopvang. “Waarom wij de beste zijn? Omdat wij alle mensen, dieren en natuur verbinden”, zegt Afke Baukje. “Bij ons zien kinderen hoe hun eten gemaakt wordt. En dat combineren we met natuurbeheer, het veebedrijf en de winkel, dat maakt ons uniek.”

In de boerderijwinkel staat het boerenstel te glimmen van trots. “Mijn familie had vroeger een boerderij in het centrum van Oss. Mijn ouders zijn hier in de jaren zeventig begonnen met vier paarden, verder niks. Wij zetten hun werk door”, zegt Jasper met tranen in zijn ogen. “Zo’n prijs maakt mij trots, dat is ook mooi voor mijn ouders.”

In de winkel loopt Afke Baukje rond. “Niet iedereen kan en wil boer zijn zoals wij dat doen. Wat wel belangrijk is om het verhaal van de boer te blijven vertellen. Mensen staan steeds verder van de landbouw af en het is belangrijk om te vertellen waar de producten vandaan komen.”