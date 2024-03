112-nieuws: giftige stof opgeruimd in Tilburg • vrachtwagen schiet van A65

10.04

In het buitengebied van Hoeven, langs de Eerste Molenweg, is een groot aantal vaten met drugsafval gevonden. Een deel daarvan ligt ook in het water. Ook zijn er slangen, een houten kist en plastic bakken in het beekje gedumpt. Wat er in de vaten zit is onduidelijk. Ook is niet bekend of de vaten gelekt hebben. De politie doet onderzoek en de vaten zijn opgeruimd.