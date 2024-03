'Techniekopleiding gratis dankzij zak geld uit Den Haag', hoopt mbo-school

Bij mbo-school Summa College in Eindhoven verwelkomen ze de miljarden van het kabinet voor de Brainportregio met open armen. Voor het mbo-, hbo- en universitair onderwijs in de regio is er 450 miljoen euro gereserveerd en daarmee kan het Summa College volgens bestuursvoorzitter Laurent de Vries behoorlijke stappen zetten. "Voor het maken van chips zijn mbo'ers nodig en die kunnen we dankzij dit geld beter bereiken."

Geld maakt het leven gemakkelijker. Dat weet ook de bestuursvoorzitter van het Summa College. Hij kan voor zijn school miljoenen euro's tegemoetzien nu er binnenkort een miljardenbedrag vanuit Den Haag naar de Brainport wordt overgemaakt. Het geld moet helpen om het techniekonderwijs op de mbo-school populairder te maken dan het nu is. "We moeten 26.000 nieuwe mensen opleiden, van wie vijftig procent mbo'ers. Veel mensen denken dat er in de hightech alleen universitair opgeleide mensen werken. Dat klopt niet: in de keten die nodig is voor het maken van chips komt vijftig procent uit het mbo."

"Geen collegegeld en gratis studiematerialen, maken je enorm aantrekkelijk."

Met de financiële middelen kan Brainport investeren in de bereikbaarheid van de regio en andere publieke voorzieningen zoals dus de scholen. Het Summa College denkt dat met het geld sommige techniekopleidingen gratis gemaakt kunnen worden. De Vries: "Dan hoef je geen collegegeld te betalen en zijn studiematerialen gratis. Dan ben je enorm aantrekkelijk voor nieuwe studenten. Maar dit is nog maar een idee. Hier moeten andere partijen ook nog iets van vinden."

"Meer samenwerken met hbo-scholen en universiteit."