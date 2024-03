Dood van duizenden biggen kan leiden tot zwaardere straf voor brandstichter

Door de brand bij een varkensbedrijf in Boekel begin deze week bleef er van de stal weinig over. Het vuur doodde daarnaast zo'n vierduizenden biggen. Dat is in de eerste plaats triest voor de beestjes zelf en de varkenshouder, maar het kan ook gevolgen hebben voor de mogelijke brandstichter die maandag werd aangehouden. "Een rechter weegt mee dat het hier niet om een opslagplaats van wc-rollen gaat."

We kennen ze inmiddels: de verhalen over afbrandende stallen op boerenbedrijven. Soms gaan er duizenden kippen, varkens of runderen bij dood. Vaak zijn verouderde stallen met slechte technische installaties de oorzaak dat er vuur ontstaat. De stalbrand bij varkenshouder Coppens in Boekel van afgelopen week lijkt daarom een uitzondering. De politie denkt dat die brand is aangestoken en hield maandag een 30-jarige man uit Venhorst aan als mogelijke brandstichter. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Waarom de man de brand aanstak en daarmee duizenden dieren de dood injaagde, is niet bekend. Er zijn verhalen in Boekel dat varkenshouder Coppens overhoop ligt met de gemeente en zich met stankoverlast en zijn opstelling niet geliefd maakt bij bewoners. Eerder was hij al doelwit van een moordaanslag, waar hij met geluk aan ontsnapte.

Vlak na het uitbreken van de brand werd een NL Alert gestuurd vanwege de vele rook (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).

Mocht de 30-jarige man de stal met opzet in brand hebben gestoken, dan kan de dood van de duizenden varkens zeker mee worden gewogen in zijn straf. Dat vertellen twee dierenrechtenadvocaten aan Omroep Brabant. "Het zou mij verbazen als dit niet in de eis meegewogen wordt", zegt Jaap Baar van Kuyp Baar Advocaten. "Dat er levende dieren zijn afgebrand en niet wc-rollen, dat maakt wel een verschil." Ook advocaat dierenrecht Marco van Duin denkt dat er in een zaak als deze naar het belang van de dieren wordt gekeken. "Mij lijkt dat een rechter dit meeneemt in het bepalen van de straf. Al staat nergens in de wet dat, als er dieren betrokken zijn, er automatisch een hogere straf uitrolt", weet hij. Volgens Van Duin kan de officier van justitie het argument gebruiken dat de verdachte verantwoordelijk is voor dierenmishandeling. Dat kan volgens de wet 'Dieren', die toeziet op het welzijn van dieren. "Met die wet kan het Openbaar Ministerie kijken welke regels er zijn overtreden." Op dierenmishandeling staan celstraffen van maximaal drie jaar.

Scherven van de zonnepanelen op het dak van de afgebrande stal lagen in de omgeving (foto: Floortje Steigenga).