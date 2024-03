Huis beschoten: politie gaat uit van vergissing en zoekt dader en doelwit

De beschieting van een huis vorige maand aan de Oostendelaan in Eindhoven was mogelijk een vergissing. Dat concludeert de politie vrijdag na uitgebreid onderzoek. De dader, die nog altijd spoorloos is, had het mogelijk op een ander huis gemunt.

De politie neemt de zaak hoog op, omdat de bewoners, onder wie enkele kinderen, erg zijn geschrokken van wat er die avond is gebeurd. Er raakte niemand gewond. Een bewoonster van het huis ontdekte in de ochtend van 20 maart een aantal kogelgaten in de voordeur. De avond ervoor werd bij de meldkamer van de politie al gemeld dat er in de directe omgeving van het huis aan de Oostendelaan enkele harde knallen waren gehoord. Op dat moment was er geen reden om aan te nemen dat er zou zijn geschoten. En werd eerder gedacht aan het afsteken van vuurwerk, zo laat de politie weten.

Bij de deur en op straat lagen kogelhulzen (foto: SQ Vision).

Na uitgebreid onderzoek stelt de politie nu vast dat er wel degelijk is geschoten, maar ook dat er geen enkele aanleiding of motief is gevonden waarom juist dit huis het doelwit was. “We houden er daarom sterk rekening mee dat er sprake is van een vergissing”, zo laat de politie weten. Tijdens het onderzoek heeft de politie gesproken met mensen in de buurt en getuigen. Ook is ze op zoek gegaan naar camerabeelden. In het onderzoek dat nog doorgaat, richt de politie zich uiteraard op het vinden van de dader. Maar ook wil ze graag weten welk huis nu wel het beoogde doel van de beschieting was en waarom. Mensen die hier mogelijk meer over kunnen vertellen, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Buurtbewoners reageerden geschrokken op het beschieten van het huis: