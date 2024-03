Ahmed moet 20.000 euro betalen omdat dief met zijn pizzawagen crasht

Ahmed Ibrahim, eigenaar van een pizzeria in Etten-Leur, begrijpt er niets van. Eind vorig jaar ging een man uit Halsteren er vandoor met een bestelwagen van zijn zaak. De dief ramde er in België diverse auto’s mee en sloeg uiteindelijk met het voertuig over de kop. Normaal gesproken zou hij moeten opdraaien voor alle kosten, maar het is juist Ibrahim die zwaar gedupeerd is: “Ik ben slachtoffer en toch heb ik twintigduizend euro op tafel moeten leggen.”

De bestelwagen werd gestolen op 2 december. Een medewerker van pizzeria Toscana was die avond bij een klant een pizza aan het bezorgen toen de man uit Halsteren er met zijn auto vandoorging. Dat kon makkelijk, omdat de autosleutel nog in het contact zat. De dief reed snel weg en zette koers naar België waar hij onderweg tegen verschillende wagens botste. Een aantal mensen raakte gewond en de schade aan verschillende auto’s was groot. Uiteindelijk strandde de joyrider bij Brasschaat. De bestelauto belandde op zijn dak, was total loss en de bestuurder werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

De pizzawagen sloeg over de kop, na een van de aanrijdingen (foto: Boelens Fotomedia).

De pizzabezorger kon de diefstal snel aan de politie doorgegeven. Agenten waren in de buurt, omdat de dief eerder op de avond al stampij had gemaakt in Fletcher-Hotel Trivium. Daar was ook de pizza afgeleverd. Later op de avond werd Ahmed Ibrahim door zijn medewerker bijgepraat. Hiermee begon voor de 42-jarige ondernemer uit Etten-Leur een ellendige en vooral dure affaire. “Natuurlijk was ik hartstikke boos, maar ik kon mijn medewerker niets verwijten”, vertelt Ahmed, die zijn zaak sinds 2015 runt. “Had ik hem moeten ontslaan, omdat hij de sleutel in de wagen had achtergelaten? Nee toch? Dat kon iedereen overkomen. Het is ook vreselijk voor hem en hij heeft direct sorry gezegd.”

Een andere auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk (beeld: Boelens Fotomedia).

Het bedrijf waar Ibrahim de auto leasede, toonde minder medelijden. “Die maatschappij stuurde me een rekening van tienduizend euro. Het bedrag was opgebouwd uit de dagwaarde, de schade en de kosten voor het wegslepen en vervoeren van de auto naar een garage. Daar mocht ik nog wel waardevolle spullen ophalen, maar verder heb ik niets van de wagen gezien.” Er moest ondertussen wel gewoon brood op de plank komen en Ahmed kocht een vervangende auto om bestellingen te kunnen afleveren. Ahmed, zuchtend: “Het heeft me kortom ongeveer twintigduizend euro gekost. Het is niet anders, maar het is wel triest dat ik het op niemand kan verhalen. Dit is de omgekeerde wereld."

Ahmed Ibrahim voor zijn zaak (eigen foto).

Dat laatste klopt: de schade is in België aangericht en daar zou de man uit Halsteren voor de rechter gedaagd kunnen worden. Dit zit er echter niet in, meldt een woordvoerder van de Belgische justitie: “De man is met psychiatrische problemen opgenomen in een kliniek en de feiten kunnen hem niet worden toegerekend. Weggebruikers die schade hebben opgelopen die avond kunnen die proberen te verhalen via de burgerrechter of hun verzekeringsmaatschappij.” Ahmed heeft zelf overwogen om zo’n stap te zetten. Dat werd hem afgeraden, omdat zo’n procedure veel tijd en geld kost en geen garantie biedt. Hij zal zich er dus bij neer moeten leggen. Een pizza die hem geld had moeten opleveren, werd uiteindelijk erg duur betaald. De dief veroorzaakte met de gestolen pizzawagen veel schade: