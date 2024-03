Met z'n allen genieten op Paaspop, zo ziet er dat uit

Feesten met de zon op je gezicht en een biertje in de hand, Paaspop is los en wel onder perfecte omstandigheden. Omroep Brabant was erbij en maakte een compilatie van feestende festivalfans.

Met negentien stages en meer dan tweehonderd artiesten is het drie dagen groot feest in Schijndel. Met artiesten in alle genres gaat jong en oud los. Je hoeft niet eens per se een grote feesttent in te duiken om schik te hebben, want ook 'op straat' is genoeg te beleven.

Neem het straattheater van 'Gras van de buren'. Als bezoeker mag je met je snoet op een kopieerapparaat gaan liggen, zodat je een prachtige afbeelding krijgt van jezelf. Maar wie een kijkje neemt in het apparaat, wordt behoorlijk verrast.

Een eindje verderop zoekt Barbie haar Ken tussen alle Paaspop-bezoekers. Iedere man die Barbie durft aan te kijken, krijgt gelijk een pruik en een kek bloesje aangemeten. Voor wie nog een relatie zoekt, kan bij de Matchmakers terecht. Ze willen van alles van je weten. Met vragen als: 'Bende gij unne prins of unne boer?' en 'Hedde geld of nie?', hopen ze voor jou de juiste partner te vinden. "We hebben vandaag toch al zo'n zestig interviews afgenomen. Overdag melden zich vooral vrouwen die een partner zoeken. De mannen komen pas 's avonds, als ze dronken zijn", vertelt Matchmaker Bella.

Ondertussen krijgen bezoekers in het Theater een portie Spice Girls met tributeband Totally Spice, een tent verderop spelen The Wetnecks bekende hits van toen en nu in 'agrarische stijl'.

Met een voorzichtig voorjaarszonnetje in de lucht vermaken festivalgangers zich heel prima in de buitenlucht. Overdag valt er geen spatje regen, in de avond komen de feestgangers er iets minder droog vanaf.