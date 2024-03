Glitters, dino's en koude biertjes: Paaspop is los en dat betekent feest

Hét startschot van het festivalseizoen en voor velen de kans om eindelijk weer eens optimaal te feesten: Paaspop. Vrijdagmiddag om drie uur was het zover en ging het festival in Schijndel van start. De dranghekken waren nog maar amper open en een stroom aan festivalgangers waagde zich het terrein op. "Wat hebben we hier zin in", hoor je overal.

Eenmaal voorbij de entree kijken bezoekers hun ogen uit. Want het terrein is groot. Ontzettend groot. Een man staat met zijn handen in zijn zij om zich heen te kijken. "Het is hier mooi. Maar ik ben eigenlijk een beetje verdwaald. Weet je waar de bar is?"

Om een beetje wegwijs te worden op het gigantische terrein hangen er op verschillende plekken plattegronden. Een stel staat de tekening goed in zich op te nemen. "Even kijken hoe we moeten lopen. We gaan eerst even een rondje doen en dan een leuk plekje zoeken", zegt de man. In zijn hand heeft hij een ijskoud biertje: de bar heeft hij in elk geval al gevonden.

Dat het terrein zo groot is, is maar goed ook als je bedenkt dat er dagelijks zo'n 35.000 bezoekers naar het festival komen. Maar waarom zou je je wagen in die drukte? "Ik kom eigenlijk niet zo voor de bands”, zegt een man. De zon breekt door en hij kijkt tevreden naar de lucht. “Ik kom voor de zon, de mensen en de ervaring. Dit is mijn twintigste keer. Vroeger stond ik met mijn tentje daar bij de ingang, nu moet je een stukkie verder lopen”, lacht hij.

Het Las Vegas van Brabant zou een toepasselijke naam zijn. Overal zijn bouwwerken die de aandacht trekken, lichten die vrolijk flitsen en natuurlijk muziek. De pracht en praal stopt niet bij het terrein zelf, ook de bezoekers hebben flink hun best gedaan en zijn feestelijk uitgedost. En heb je nog behoefte aan wat 'extra versiering' dan zijn er bij een kraampje glitters en schmink te krijgen. “We zijn iedereen aan het versieren", zegt de vrouw achter het kraampje, terwijl ze met een dikke kwast met glitters in de weer is in het gezicht van een bezoeker.