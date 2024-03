112-nieuws: brand op chaletpark Ommel • beroving in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.57 Beroving in Tilburg Een 23-jarige Tilburger is vrijdagnacht mishandeld en beroofd op de Puccinistraat in Tilburg. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts. Volgens de politie waren hier mogelijk vijf mannen bij betrokken. De daders gingen ervandoor met zijn jas, portemonnee en mobieltje. Na de beroving reden de daders weg in een donkere auto met een Belgisch kenteken. Het slachtoffer bleef bewusteloos en bebloed achter. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. Lees hier meer.

08.09 Lekkende jerrycans in vrachtwagen In een vuilniswagen aan de Diamantweg in Hapert lekten vanochtend jerrycans met een onbekende inhoud. Dit veroorzaakte klachten bij mensen in de buurt. Zij zijn nagekeken, maar hadden geen verdere zorg nodig. Het ging volgens de brandweer vooral om dampresten die de klachten veroorzaakten. De brandweer maakte een plan om het afval toch naar de locatie te krijgen waar het wordt verzameld.

08.02 Ongeluk op A29 De A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam is afgesloten bij knooppunt Sabina, vlakbij Heijningen, na een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Rotterdam wordt via Dordrecht geleid over de A59, de A17, de A16 en de A15.

04.51 Bestelbus strandt op A58 Een bestelbus strandde afgelopen nacht op de A58 bij Oirschot. De bestelbus had motorpech pech Een berger werd opgeroepen om de bestelbus naar een veilige locatie te brengen voor pechhulp. Wachten op privacy instellingen...

02.13 Brand op vakantiepark Ommel De brandweer rukte afgelopen nacht met groot materieel uit naar een chaletbrand op het park Prinsenmeer van Peter Gillis in Ommel. Een ambulance verliet het park met zwaailichten en op hoge snelheid. Wat er zich heeft afgespeeld, is een 112-correspondent niet bekend. De brandweer was met diverse voertuigen aanwezig. Vanwege de aanwezigheid van gasflessen werd de brand van buitenaf bestreden. De brandweer rukte met groot materieel uit naar de chaletbrand op het park Prinsenmeer in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Details over de brand zijn vooralsnog niet naar buiten gebracht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).